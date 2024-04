LIVE – Perugia-Milano: gara-3 semifinali Playoff Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Perugia-Milano, gara-3 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, dopo aver perso di un soffio la battaglia in trasferta, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per tornare al successo e avvantaggiarsi nuovamente nella serie. I Block Devils sperano di ripetere il netto successo ottenuto in gara-1, ma gli avversari non stanno certo a guardare.

La formazione di Roberto Piazza, infatti, ha dimostrato di saperci credere fino in fondo contro un’avversaria che sa bene come giocare le finali. I meneghini, sulle ali dell’entusiasmo per la strepitosa vittoria in casa, vanno dunque a caccia dell’impresa in trasferta per ribaltare la situazione. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 7 aprile al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di gara-3 Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

PERUGIA – MILANO (inizia alle 18.00)

____________________________________________________________