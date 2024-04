Varese domina Napoli in casa 113-79. Incredibile prova dell’attacco di Varese, che chiude con sei giocatori in doppia cifra. Il migliore è McDermott con 18 punti e 5 rimbalzi. Mannion sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 assist. 16 punti a testa per Besson e Moretti, 13 per Brown e 10 per Ulaneo. Non bastano a Napoli i 22 punti con 9 rimbalzi di Owens per evitare la sconfitta. Ecco gli highlights del match.