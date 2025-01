La diretta testuale live di Novara-Milano, partita valevole per la terza giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Grande attesa per il big match che chiude questo primo turno del nuovo anno e vede a confronto due squadre che saranno protagoniste anche della Final Four di Coppa Italia. In palio la terza posizione in classifica. Le zanzare di Lorenzo Bernardi, infatti, sono terze a quota 33 punti e vanno a caccia della 13esima vittoria in campionato. Orro e compagne, invece, sono quarte staccate di due lunghezze, anche se con una partita in meno per via dell’impegno al Mondiale per Club.

Nel precedente stagionale, lo scorso 20 ottobre, a spuntarla al tie-break dopo una grande battaglia furono le piemontesi, che ora ci riprovano davanti al proprio pubblico. La squadra di Stefano Lavarini però si è lasciata alle spalle qualche problema fisico e con la ritrovata Paola Egonu vuole riscattarsi e vincere questo big match dopo le sconfitte rimediate con le altre grandi del campionato. Si preannuncia grande battaglia: chi vincerà? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 5 gennaio al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Igor Gorgonzola Novara e Numia Vero Volley Milano della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

