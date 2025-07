L’impresa è avvenuta in Francia sulla via “Ultimate Sacrifice”. Un risultato mai raggiunto da nessuna climber nella storia.

Laura Rogora riscrive la storia dell’arrampicata sportiva: la fuoriclasse romana è diventata la prima donna al mondo a salire una via di grado 8c+ “a vista”, centrando l’impresa sulla temutissima “Ultimate Sacrifice” nella falesia Déversé alle Gorges du Loup, in Francia.

La campionessa azzurra, reduce da una brillante stagione in Coppa del Mondo con due medaglie d’argento, ha superato in un colpo solo i precedenti limiti della disciplina, compiendo un passo storico non solo per l’arrampicata femminile, ma per l’intero movimento. Finora, infatti, nessuna donna era mai riuscita a salire un 8c+ al primo tentativo, senza cadute e senza aver visto qualcun altro affrontare la via (condizioni necessarie per la definizione di “a vista”).

Il primato precedente apparteneva a Janja Garnbret, che nel 2021 era riuscita a salire “Fish Eye” e “American Hustle”, due vie di grado 8c a Oliana, in Spagna. Impresa poi replicata da Chaehyun Seo nel 2022 e dalla stessa Rogora nel 2023 con “Ajo Crudo” a Cicera. Ma con l’8c+ di Déversé, Laura ha alzato l’asticella portando il livello femminile in una nuova dimensione, eguagliando un risultato finora raggiunto solo da pochissimi uomini.

E non è finita qui. Nella stessa spedizione la climber delle Fiamme Oro ha completato altre due prestazioni da capogiro: la ripetizione di “Just two fix” (9a/+) e la chiusura della via “Trip Tip Tonik” (9a), dimostrando uno stato di forma eccezionale sia in gara che in falesia.

«Indubbiamente, il mio giorno di arrampicata migliore di sempre», ha commentato Laura con l’umiltà e la determinazione che la contraddistinguono.