Dal 2 al 3 agosto la storica manifestazione Under 19 di canottaggio riunisce 16 nazioni europee sul bacino di Ottensheim. L’Italia cerca il tris dopo i successi del 2011 e 2021.

È tutto pronto sul bacino austriaco di Ottensheim per l’edizione 2025 della Coupe de la Jeunesse, una delle competizioni più attese del calendario giovanile europeo di canottaggio. L’evento Under 19, che vede la partecipazione di 16 nazioni del Vecchio Continente, porterà in gara oltre 400 atleti suddivisi in 123 equipaggi, pronti a contendersi il prestigioso trofeo continentale.

Per l’Italia sarà una nuova occasione per brillare dopo le vittorie ottenute proprio a Linz nelle edizioni del 2011 e del 2021. La manifestazione si inserisce tra due appuntamenti mondiali di rilievo: il Mondiale U23 appena concluso in Polonia e il Mondiale U19 in programma in Lituania a partire da mercoledì prossimo.

Il programma del weekend

L’evento prenderà il via già venerdì 1 agosto con un primo pomeriggio dedicato alle regate dimostrative: tra le 16:30 e le 17:00 si svolgeranno le gare delle riserve e soprattutto l’attesissima prova dell’otto misto, specialità sperimentale già testata con successo nella tappa di Coppa del Mondo a Varese.

La prima giornata ufficiale si terrà sabato 2 agosto: batterie al via dalle 9:00 alle 10:55, mentre finali e finaline si disputeranno tra le 14:00 e le 16:45. Gran finale domenica 3 agosto con batterie dalle 8:20 alle 10:15 e finali in programma tra le 11:15 e le 14:00.

I trofei in palio

Al termine delle regate verranno assegnati i trofei della Coupe de la Jeunesse 2025. Oltre alla classifica generale per nazioni, in palio anche due premi speciali: il Neil Thomas Trophy, destinato alla miglior rappresentativa maschile, e il Michel Bugnano Trophy, riservato invece alle squadre femminili.

Un banco di prova importante per il canottaggio azzurro giovanile, in attesa di misurarsi la prossima settimana sulle acque iridate di Trakai.