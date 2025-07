Musetti evita la quarta sconfitta consecutiva e approda al secondo turno del torneo canadese superando l’australiano

Non tradisce le aspettative Lorenzo Musetti che in due set e in poco meno di un’ora e mezza estromette l’australiano James Duckwhort da Toronto. I due si erano già affrontati a Parigi nel 2021 con Duckworth che ebbe la meglio, ma dopo 4 anni non c’è stata storia.

Lorenzo aveva assoluto bisogno di vincere dopo tre sconfitte consecutive tra il ritiro contro Alcaraz al Roland Garros, il ko al quarto set contro Basilashvili a Wimbledon e infine il 3-6 6-2 6-3 incassato da Norrie a Washington. In Canada, almeno per ora, la musica sembra cambiata.

Musetti sale in cattedra: nessun problema con Duckworth

Per la prima volta dal 28 maggio contro Galan (6-4 6-0 6-4), Musetti ha vinto senza perdere un set, situazione che in due set non capitava dal 7-6(1) 6-4 con Zverev a Roma. Di tempo n’è passato e Lorenzo, ora più che mai come vi raccontavamo, aveva necessità di rialzare la china.

Nel primo set contro Duckworth, Musetti ha sprecato cinque break point sul 2-1, una sul 4-3 e ne ha salvate due sul 5-5. Dopo questi momenti di alti e bassi, Lorenzo alza la voce e chiude 7-5 la prima frazione, mettendo dunque in discesa la strada verso la vittoria finale.

Nel secondo set il break arriva subito, immediatamente: al secondo game infatti Musetti effettua un break a 30 e si spinge fino al 3-0. James si sblocca solo al quarto game, ma è troppo tardi per cercare di dire la propria e al sesto gioco arriva un altro break, quello che permette a Musetti di servire per vincere 6-1 un agevole secondo set.