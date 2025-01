Si chiude la sedicesima giornata, terza del girone di ritorno, di Serie A1 di volley femminile 2024/2025. Prosegue la striscia di imbattibilità di Conegliano, che vince in rimonta in casa contro Roma. Reduci dal successo nel Mondiale per Club, anche lì senza perdere una partita, le ragazze di Daniele Santarelli piegano la resistenza delle capitoline in quattro set. Punteggio di 19-25 25-12 26-24 22-25 a favore dell’Imoco Volley, che si conferma in testa alla classifica con 45 punti in 15 partite e 6 punti di margine su Scandicci con anche una partita in più da giocare. Le giallorosse restano nei bassifondi della graduatoria con soli 10 punti.

La cronaca

Dopo un avvio di primo set equilibrato, Conegliano si fa sorprendere da Roma, che riesce a prendere un vantaggio di 4 punti allungando prima sul 14-10 e poi sul 16-12. Le ospiti riescono a mantenere il margine e chiudono 25-19 un primo parziale meritato. Nel secondo set arriva pronta la reazione di Conegliano, che prende il comando delle operazioni andando avanti sul 9-3. Roma non riesce a rientrare e le padrone di casa scappano via definitivamente sul 21-9. Imoco in gestione per un set che termina sul punteggio di 25-12. Stesso copione per i primi punti del terzo set. Conegliano allunga sul 9-4 e mette tutto in discesa. Questa volta c’è un sussulto di Roma, che si riporta sotto sul 15-14. Si arriva nella fase calda del set sul 21-20 ed è nel momento più importante che la squadra di Santarelli piazza il mini break chiudendo 25-22. Grande equilibrio nel quarto set. Parte leggermente meglio Conegliano, che va sopra sul 6-4 ma viene ripresa da Roma sull’11-11. Si prosegue punto a punto fino al 24-22 per l’Imoco, che non sfrutta due match point e si fa portare ai vantaggi. Vantaggi in cui Fahr e compagne non sbagliano e chiudono i giochi sul 26-24.

Novara piega Milano

Novara sorprende Milano al tie-break e allontana la Vero Volley in classifica nel big match di giornata. Grande prova delle ragazze di Bernardi, che costringono Egonu e compagne a rincorrere per tutto l’arco dell’incontro chiudendo al set decisivo con il punteggio finale di 3-2 (19-25 25-14 25-23 23-25 15-12).

La cronaca

Nel primo set parte meglio Novara, che va avanti prima sul 10-7 e poi sul 14-11. Milano resta incollata e pareggiai conti sul 17-17. Da lì blackout della squadra di Bernardi, che subisce un parziale di 5-0 precipitando sul 22-17 per Egonu e compagne. Milano gestisce e chiude 25-19. Nel secondo set arriva immediata la reazione di Novara, che scappa subito via sul 7-1. Margine che aumenta fino al +11 sul 16-5 per le padrone di casa. Si procede rapidamente fino al 25-14. Milano parte forte nel terzo set e allunga sul 10-6. La Vero Volley riesce a contenere i tentativi di rimonta di Novara e resta in vantaggio sul 20-16. Sussulto delle padrone di casa che si riportano incollate sul 20-20. Novara va avanti per la prima volta nel set sul 23-22 e chiude alla prima occasione 25-23. Milano non molla e nel quarto set si mette al comando delle operazioni prima sul 7-4 e poi sul 13-7. Come successo nel parziale precedente, Novara risale e si avvicina sul 21-20. Questa volta le ragazze di Lavarini non sbagliano e chiudono 25-23 portando il match quinto set. Tie-break in cui Novara va subito avanti e chiude i conti sul 15-12.

Nelle altre partite

Bergamo passa in casa di Talmassons in tre set. 25-21 25-20 25-15 il punteggio a favore della squadra di Parigi, che riparte immediatamente dopo la sconfitta in Coppa Italia con Scandicci. Il ruolino di marcia in campionato resta ottimo. Sono cinque le vittorie in fila con quella di oggi e il quinto posto in classifica resta intatto. Talmassons in piena zona retrocessione con 9 punti. “Complimenti a Talmassons che ha giocato un bel match, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo fatto un buon inizio di match perché ci eravamo preparati per questo e abbiamo lavorato bene”, le parole di Ailama Cese Montalvo, MVP della gara e best scorer con 20 punti.

Busto Arsizio batte Vallefoglia in casa in quattro set (25-11 17-25 25-16 29-27). Partita piuttosto rapida con le padrone di casa che sono state costrette a salvare tre palle del quinto set prima di chiudere un equilibratissimo quarto parziale concluso ai vantaggi. Risultato che blinda ancora di più il settimo posto in classifica di Busto Arsizio, che allunga a +8 proprio sull’ottavo posto di Vallefoglia.

Chieri non sbaglia in casa di Firenze. Al termine di quattro set decisamente equilibrati, sono le ragazze di Bregoli a spuntarla con il punteggio di 25-22 23-25 25-20 25-20. Chieri continua ad inseguire la quinta posizione di Bergamo e resta in sesta piazza con 29 punti a una sola lunghezza di distanza dalle dirette rivali di classifica. Firenze resta ferma al decimo posto con 14 punti.

Dopo sei sconfitte consecutive Cuneo torna a vincere e lo fa in casa contro Pinerolo in tre set. 25-12 26-24 25-19 il punteggio a favore della Honda Olivero. Decisivo il secondo parziale ribaltato e chiuso ai vantaggi che ha messo fine in maniera definitiva alla resistenza di Pinerolo. Cuneo si toglie dalla zona retrocessione, sale al 12° posto con 11 punti e sorpassa sia Roma che Talmassons.

Tutti i risultati del 16° turno

SABATO 4 GENNAIO

Bartoccini Mc Restauri Perugia-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (28-30, 22-25, 26-24, 22-25)

DOMENICA 5 GENNAIO

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Smi Roma Volley 3-1 (19-25 25-12 25-22 26-24)

Cda Volley Talmassons-Bergamo 0-3 (21-25 20-25 15-25)

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (22-25 25-23 20-25 20-25)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 3-1 (25-11 17-25 25-16 29-27)

Honda Olivero Cuneo-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-12 26-24 25-19)

Igor Gorgonzola Novara-Numia Vero Volley Milano 3-2 (19-25 25-14 25-23 23-25 15-12)

La classifica

Punti totali, partite vinte, partite perse