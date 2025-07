Lo Sport in tv oggi mercoledì 30 luglio: proseguono i Mondiali di Nuoto e il Masters 1000 di Toronto per il tennis.

Si prospetta anche oggi una ricca giornata di sport per quanto riguarda il mondo e, in particolar modo, gli italiani in gara anche oggi. Giornata ricca, con i Mondiali di Nuoto ancora protagonisti, ma il tennis che offrirà tre partite di italiane durante l’ATP Masters 1000 di Toronto.

Da non dimenticare, poi, la scherma (Mondiali) e il ciclismo con il Giro di Vallonia e il Tour de France femminile. Infine, anche il calcio, non ancora iniziato ufficialmente, ma in piena preparazione stagionale con alcune amichevoli in programma.

Sport in tv mercoledì 30 luglio: il programma completo

10.00 Beach Volley: Europei, prima giornata – Diretta streaming su Euro Volley Tv

11.00 Tiro a segno (Europa): Carabina 50 metri femminile juniores, qualificazioni – non è prevista diretta tv/streaming

11.00 Tuffi, Mondiali a Singapore: Trampolino 3 metri sincro misto, finale – diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Volley, Nations League: Quarti di finale Brasile-Cina – diretta streaming su DAZN, VBTV

13.00 Nuoto, Mondiali a Singapore: semifinali e finali – diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Snooker, Shanghai Masters: Secondo turno – diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN

13.05 Ciclismo, Giro di Vallonia: Quinta tappa Bertrix-Bertrix – diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30

13.35 Ciclismo Femminile, Tour de France: Quinta tappa Chasseneuil-du-Poitou – Guéret diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+m, DAZN dalle ore 15.15

14.00 Volley, Mondiali Under 19: ottavi di finale Italia-Uzbekistan diretta streaming su VBTV

16.00 Scherma, Mondiali: Spada maschile a squadre e sciabola femminile a squadre, fasi finali – diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, canale Fencing Tv della FEI

17:00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: Primo turno – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Galarneau (secondo match dalle ore 17.00), Sonego-Bu (ore 18.30), Gigante-Diallo (secondo match dalle ore 18.30)

17.00 Tennis, WTA 1000 Toronto: Primo turno – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX. Bronzetti-Tauson (secondo match dalle ore 17.00), Errani/Paolini-Fernandez/Fernandez (terzo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 20.00)

18.00 Calcio, amichevole: Monaco-Torino – diretta streaming su DAZN

18.45 Ciclismo, Giro di Alsazia: Prima tappa Sausheim-Sausheim – non è prevista diretta tv/streaming

19.30 Calcio, amichevole: Fenerbahce-Lazio – diretta streaming su DAZN

21.00 Basket, Europei U18: ottavi di finale Italia-Austria – diretta streaming sul canale YouTube di FIBA