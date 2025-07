Paolini non trova ancora la svolta e in attesa di sapere il nuovo coach esce di scena anche a Montreal: il racconto

Una sconfitta inattesa quanto pesante per Jasmine Paolini che al torneo WTA Montreal esce all’esordio contro Aoi Ito, classe 2004 giapponese numero 110 al mondo. Dopo aver vinto 6-2 il primo set, Jasmine ha perso il secondo per 7-5 sprecando un match point e infine ha avuto la peggio al tiebreak del terzo.

Paolini arriva da un periodo molto negativo dopo Wimbledon con una vittoria risicata contro Anastasija Sevastova (quasi numero 400 al mondo) e la sconfitta con Kamila Rakhimova che è valsa l’eliminazione al secondo turno da vice-campionessa in carica: ora arriva anche l’eliminazione immediata a Montreal.

Paolini, la sconfitta che non ti aspetti: cos’è successo

È stata una partita ricca di colpi di scena quella tra Jasmine Paolini e Aoi Ito. Il primo set aveva fatto tremare l’azzurra con un break immediato, ma da lì è stato un dominio di Jas che si è portata 6-2 con tre brea devastanti della nostra Paolini che chiude in 29 minuti di gioco.

Nel secondo set, Jasmine vola sul 4-1 grazie ad un break al quarto gioco conquistato alla terza occasione. Da qui però iniziano i drammi per Paolini con un’occasione di 5-2 a favore trasformata in un 5-5 e s soprattuto un match point sul 5-4 che però è stato vanificato e con l’avversaria Ito che ha rimontato fino al 7-5.

L’inizio del terzo set è un tragicomico con tre break consecutivi che però sorridono a Ito che va sul 3-1. Al sesto gioco Paolini effettua il secondo controbreak, ma la “gioia” dura poco con Ito che si riprende ciò che aveva appena perso. Jasmine però non molla e rimette in parità, prima di crollare al tiebreak per 7-5.