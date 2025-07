La staffetta azzurra vola in finale battendo anche la Cina olimpionica. Frigo si qualifica nei 100 stile con il personale, Razzetti atteso a una doppia sfida da leone nei 200 farfalla e 200 misti.

Singapore – È una quarta giornata tutta da vivere per il nuoto azzurro ai 22esimi Mondiali in corso all’Acquatic Centre di Singapore. L’Italia brilla nella staffetta 4×100 mista mixed, conquista una finale con il miglior tempo e si candida per una medaglia pesante. Ottime indicazioni anche dalle batterie individuali: Manuel Frigo vola in semifinale con il personale nei 100 stile libero, mentre Alberto Razzetti e Federico Burdisso si preparano alla finale dei 200 farfalla, con “Razzo” atteso anche nella semifinale dei 200 misti.

Staffetta perfetta

La 4×100 mista mixed è stata la cartolina più bella del mattino: Christian Bacico (52″68), Ludovico Blu Art Viberti (58″67), Costanza Cocconcelli (57″71) e Sara Curtis (53″13) hanno nuotato in 3’42″19, miglior crono assoluto davanti a Olanda (3’42″56) e alla Cina olimpionica (3’42″81). Clamorose le esclusioni di Francia (bronzo a Tokyo) e USA (argento), rimaste fuori dalla finale.

I quattro azzurri si sono mostrati soddisfatti ma affamati. “In teoria è il mio personale, ma nelle staffette mixed non conta – ha detto Bacico – il tempo resta eccellente, siamo stati bravissimi”. Curtis ha raccontato: “In camera di chiamata eravamo carichi, sapevamo di dover dare tutto”. Cocconcelli ha scherzato sul suo cambio al limite: “Ma regolare! In finale darò ancora di più”. Ottimista anche Viberti: “Siamo stati perfetti. Questa staffetta mi piace tantissimo, sappiamo dove vogliamo arrivare”.

Frigo convince nei 100 stile

Avanza anche Manuel Frigo, protagonista di un ottimo 48″08 nelle batterie dei 100 stile libero, nuovo personale che gli vale il 12° crono d’ingresso in semifinale. “Obiettivo scendere sotto i 48. Mi sento in uno dei momenti migliori della mia carriera”, ha detto l’azzurro, già medagliato olimpico con la staffetta. Fuori invece Carlos D’Ambrosio, frenato da un improvviso malessere.

Doppio impegno per Razzetti

Occhi puntati oggi su Alberto Razzetti, che sarà in acqua sia per la finale dei 200 farfalla (con Burdisso) sia per la semifinale dei 200 misti. “Sono abituato a gestire turni ravvicinati, non mi spaventa. Marchand è il favorito, ma tutto è aperto”. Razzetti ha chiuso le batterie dei misti con il settimo tempo in 1’58″14. Lontano dalla semifinale Matteazzi (2’00″51).

Appuntamento in tv

Così gli azzurri nelle batterie della 4^ giornata

Mercoledì 30 luglio

50 dorso fem

Nessun’italiana iscritta

100 stile libero mas

RI 47”45 di Alessandro Miressi del 19/05/2021 a Budapest

1. David Popovici (Rou) 47″41

12. Manuel Frigo 48″07 pp (precedente 48″25 del 14/02/2024 a Doha) qual. in semifinale

26. Carlos D’Ambrosio 48″67 eliminato

200 misti mas

RI 1’56″21 di Alberto Razzetti del 28/11/2023 a Riccione

1. Leon Marchand (Fra) 1’57″63

7. Alberto Razzetti 1’58″14 qual. in semifinale

22. Massimiliano Matteazzi 2’00″51 eliminato

200 farfalla fem

RI 2’06”50 di Caterina Giacchetti del 26/05/2009 a Pescara

Migliore prestazione in tessuto 2’07″49 di Alessia Polieri del 21/05/2016 a Londra

Nessuna italiana iscritta

4×100 mista mixed

RI 3’39”’28 di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Federica Pellegrini del 31/07/2021 a Tokyo

1. Italia 3’42″19 qual. in finale

Christian Bacico 52″68, Ludovico Blu Art Viberti 58″67, Costanza Cocconcelli 57″71, Sara Curtis 53″13

Semifinali e finali dalle 19.00

800 stile libero mas

Nessun italiano qualificato

200 stile libero fem

Nessuna italiana qualificata

100 stile libero mas sem

RI 47”45 di Alessandro Miressi del 19/05/2021 a Budapest

Manuel Frigo 48″07 in batteria; precedente pp 48″25 del 14/02/2024 a Doha

50 dorso fem semi

Nessuna italiana iscritta

200 farfalla mas

RI 1’54”28 di Federico Burdisso del 19/05/2021 a Budapest

Federico Burdisso

Alberto Razzetti 1’54″47 in semifinale; precedente pp 1’54″51 del 30/07/2024 a Parigi

50 rana mas

RI 26″27 di Ludovico Blu Art Viberti del 27/06/2025 a Roma

Simone Cerasuolo 26″43 in batteria; precedente pp 26″53 del 09/04/2024 a Riccione

200 farfalla fem semi

Nessuna italiana iscritta

200 misti mas semi

RI 1’56″21 di Alberto Razzetti del 28/11/2023 a Riccione

Alberto Razzetti

4×100 mista mixed

RI 3’39”’28 di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Federica Pellegrini del 31/07/2021 a Tokyo

Italia