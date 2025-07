Dal 31 luglio al 3 agosto sul percorso dello Schloss Roxburghe. In palio punti preziosi per la Road to Mallorca. Tra i favoriti anche Gagliardi, giovane talento romano e vincitore del Brabazon Trophy.

Tappa scozzese per l’HotelPlanner Tour, che approda al Farmfoods Scottish Challenge sul prestigioso Schloss Roxburghe Golf Course, dal 31 luglio al 3 agosto. Otto gli italiani al via, tra professionisti affermati e giovani promesse: Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Michele Ortolani, Aron Zemmer, Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e il dilettante Biagio Andrea Gagliardi, classe 2005, già protagonista con il successo al Brabazon Trophy.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Nel field, tra i più competitivi della stagione, ci saranno sette dei primi dieci della Road To Mallorca, tra cui l’inglese Joshua Berry, nuovo leader dopo il secondo posto in Germania. Con lui, anche Steinlechner, Law, Rutherford, Van Tonder, Celli (n. 7) e Paratore (n. 4), che inseguono punti pesanti e – nel caso dell’azzurro – anche una terza vittoria stagionale per il salto diretto sul tour maggiore.