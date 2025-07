Ultima giornata delle gare di scherma in Georgia: gli azzurri superano Svezia e Olanda e proseguono la corsa al podio, mentre il team femminile della sciabola si ferma agli ottavi contro la Spagna.

Si è aperta oggi la nona e ultima giornata del Mondiale di scherma 2025 a Tbilisi con le competizioni a squadre di spada maschile e sciabola femminile, ultime due prove del programma iridato.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Brilla il cammino della squadra azzurra di spada, composta da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino: dopo il successo di ieri contro la Svezia (45-43 nei sedicesimi), il quartetto allenato da Dario Chiadò e seguito in pedana da Diego Confalonieri ha superato oggi anche l’Olanda, vicecampione d’Europa, con un netto 45-35, frutto di un grande allungo nella parte centrale del match.

Le sciabolatrici si fermano agli ottavi

Esordio amaro invece per le sciabolatrici, che dopo la vittoria sull’Iran (45-23) si sono fermate agli ottavi contro la Spagna. Nonostante una bella rimonta da uno svantaggio di sette stoccate, Battiston, Mormile, Passaro e Viale non sono riuscite a completare il sorpasso e sono state sconfitte per 45-42. Il match, particolarmente sentito dopo la sfida vinta dalle azzurre agli Europei di Genova, ha visto le iberiche prendersi la rivincita. Le italiane proseguiranno nel tabellone dei piazzamenti.

Le finali per il bronzo e l’oro sono trasmesse in diretta su RAI Sport e Sky Sport Arena a partire dalle 13.45 italiane.

Foto, interviste e contenuti esclusivi sono disponibili sui canali social della Federazione Italiana Scherma e su “Assalto – La TV della scherma”, il canale OTT gratuito su piattaforma Sportface, accessibile previa registrazione.