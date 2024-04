LIVE – Monza-Trento: gara-4 semifinali Playoff Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Monza-Trento, gara-4 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I brianzoli, dopo aver vinto in trasferta riaprendo la serie, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per tenere vivo il sogno. Serve un’altra grande prestazione ed un altro successo agli uomini di Massimo Eccheli per pareggiare la serie e rinviare il verdetto a gara-5.

Gli uomini di Fabio Soli però non vogliono certo farsi sorprendere nuovamente e vanno a caccia del successo decisivo per assicurarsi l’accesso alla finale Scudetto. Si preannuncia ancora una volta grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? Verrà decretata la finalista o si andrà a gara-5? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 11 aprile all’Opiquad Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di gara-4 Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

MONZA – TRENTO (inizia alle 20.30)

