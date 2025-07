Jannik Sinner ha dato forfait a Toronto e si sta preparando per scendere in campo a Cincinnati prima dell’US Open: ecco cosa succederà da domani.

Ha decisamente stupito il forfait di Jannik Sinner a Toronto dopo la vittoria di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Il n.1 al mondo non se l’è sentita di affrontare il Masters 1000 ma, dopo lui, anche altri campioni del calibro dello stesso Alcaraz ma anche di Djokovic, di Draper hanno rinunciato e cancellato la loro iscrizione. Insomma, in tanti hanno rinunciati all’appuntamento canadese.

L’obiettivo del tennista italiano è ora quello di arrivare nelle condizioni migliori possibili al torneo di Cincinnati, che sarà un buon banco di prova prima di tornare agli US Open da campione in carica. Il cemento è da sempre una delle piattaforme preferite dell’altoatesino e ora, dopo Wimbledon, le aspettative sono inevitabilmente ancora più alte. Nel frattempo è perciò arrivata una decisione: inizierà già dalla giornata di domani.

Sinner e la novità delle ultime ore: inizierà da domani

Jannik Sinner, dopo la felicità arrivata alzando il trofeo a Wimbledon, è tornato a programmare i prossimi giorni e le prossime settimane per essere al 100% agli US Open. Intanto il campione del tennis mondiale ha (ri)assunto Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato dopo la vicenda legata alla contaminazione da Clostabol.

Ma non è finita qui: questa mattina ha anche svolto test e controlli medici al J|Medical di Torino e da domani tornerà ad allenarsi al seguito del suo team.

Sinner si preparerà e si allenerà per il Masters 1000 e per lo Slam a Monte Carlo già da domani secondo quanto reso noto da ‘Sky Sport’. Resterà quindi lì fino alla partenza per Cincinnati. L’obiettivo è sfruttare tutto il tempo a disposizione in vista dell’inizio della stagione sul cemento.