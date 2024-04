Volley, Superlega 2023/2024: Perugia espugna Milano e vola in finale. Sarà gara-5 tra Monza e Trento

La Sir Susa Vim Perugia espugna 3-1 Milano ed è la prima finalista della Superlega 2023/2024 di volley maschile. All’Allianz Cloud gli uomini di Roberto Piazza partono a tutta sfruttando il fattore casalingo, ma la squadra di Angelo Lorenzetti esce alla distanza, imponendosi con i seguenti parziali: 25-18, 24-26, 20-25, 18-25. Rimpianti in particolar modo per il secondo set, in cui Milano si è quasi sempre trovata in vantaggio, riuscendo a procurarsi anche una palla set non concretizzata sul 24-23. Perso la frazione dopo un magistrale attacco messo giù da Ben Tara, Perugia ha preso sempre più fiducia con il passare dei minuti, gestendo ottimamente il terzo parziale e trovando poi l’allungo decisivo nella fase centrale del quarto set grazie a uno strepitoso Semenyuk: tutto dalle sue mani arriva il break che ha poi portato Perugia a chiudere in quattro.

La formazione di Angelo Lorenzetti dovrà però attendere qualche giorno prima di conoscere chi sarà l’avversaria nella finale Scudetto. Va infatti a gara-5 la serie tra Mint Vero Volley Monza e Itas Trentino, con quest’ultima che all’Opiquad Arena non riesce a sfruttare neanche il secondo match point a disposizione e dal 2-0 ora si ritrova a doversi giocare un match decisivo domenica. Lo farà in casa, davanti al suo pubblico, ma di certo gli uomini di Fabio Soli non vivranno sonni sereni, con Monza che ora è in fiducia. Una sfida di gara-4 che la Vero Volley si è aggiudicata per 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-11) con uno sviluppo abbastanza simile all’altra semifinale. In questo caso a partire meglio è la squadra ospite, che vince il primo set e va a un passo dall’aggiudicarsi anche il secondo parziale. Ma dal 23-21 in proprio favore finisce per subire un 4-0 che permette ai padroni di casa di pareggiare il conto. Da quel momento l’Itas si sfalda un po’ alla volta, fino a di fatto non giocare il quarto set, dominato in lungo e in largo da Monza.