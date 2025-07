Si chiudono con un settimo posto, dopo aver battuto il Giappone 20-15, i Mondiali del Setterosa: cinquine per Cergol e capitan Cocchiere.

Superate le nipponiche nell’epilogo iridato. Cinquine per Cergol e capitan Cocchiere in una gara dai saliscendi in cui il Setterosa dopo il 5-0 iniziale si fa riprendere sul 5-5 nello stesso primo tempo. Poi il break tra secondo e terzo tempo con l’11-4 che indirizza il match. Nel primo anno post olimpico un punto di partenza per una crescita del gruppo che deve cominciare a consolidarsi in vista degli europei del 2026.

Le parole del Ct Silipo

“Il Giappone è una squadra insidiosa ed in crescita: alterna passaggi a vuoto a grandi momenti; gioca inoltre una pallanuoto poco tradizionale, cui è difficile trovare subito le contromisure – racconta il cittì Silipo – Sapevo che questo mondiale poteva andare in questa maniera: d’altronde il gruppo è molto giovane. Abbiamo sofferto con le squadre più fisiche e quindi sappiamo che bisognerà lavorare proprio su questo fattore. Nel complesso, però, la squadra mi è piacuta per il gioco espresso, soprattutto in attacco ho visto ottime cose e altre che ovviamente si potranno migliorare. C’è invece da rivedere qualcosa nella fase difensiva, perché abbiamo concesso gol facili. Io ho grande, anzi grandissima fiducia in questo gruppo”.

Il bronzo è della Spagna che nella finale per il terzo posto supera 13-12 gli Stati Uniti; dalle 15.35 la finale per l’oro, arbitrata da Alessia Ferrari, che vedrà opposte Grecia ed Ungheria.

Giappone-Italia 15-20

Giappone: Inaba , Arima 2 (1 rig.), Inaba A. 2, Ura 2, Kawaguchi 2 (1 rig.), Shitara 1, Sunabe 1, Sekine, Otsubo, Nishiyama, Inoue , Kobayashi 2, Noda, Fukuda 3 (1 rig.). All. Shiota.

Italia: Condorelli, Leone, Di Maria, Cordovani, Gant 2, Cergol 5, Giustini 3 (1 rig.), Bianconi 4 (1 rig.), Bettini 1, Cocchiere 5, Gagliardi, Santapaola, Millo, Meggiato. All. Silipo.

Arbitri: Blanchard (Fra) e Hodgers (Aus).

Note: parziali 5-5, 2-5, 2-6, 6-4. Uscite per limite di falli Leone (I) 7’00 del primo tempo e Cergol (I) a 4’36 del terzo tempo e Gagliardi (I) a 3’46 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Giappone 5/13 + 3 rigori ed Italia 4/9 + 2 rigori. In porta Noda (G) e Condorelli (I). H. Inaba (G) subentra a Noda a inizio terzo tempo. In tribuna Ranalli.