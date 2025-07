Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, nella spada femminile, e Filippo Macchi, nel fioretto maschile, si sono fermati a pochissime stoccate dalla zona medaglie ai Mondiali di scherma di Tblisi.

Si chiude con tre italiani a un passo dal podio la seconda giornata – la prima che assegnava titoli – dei Campionati del Mondo di Tbilisi 2025. Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, nella spada femminile, e Filippo Macchi, nel fioretto maschile, si sono fermati a pochissime stoccate dalla zona medaglie.

Quinto posto per il fiorettista Macchi, beffato 15-14 dal portacolori di Hong Kong Choi, stesso piazzamento per la spadista Santuccio, mentre Fiamingo ha concluso ottava la propria gara, entrambe fermate da avverarie estoni (rispettivamente Embrich e Lehis).

La prova delle due spadiste azzurre, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo è iniziata con i successi nel primo incontro rispettivamente sull’ucraina Brovko (11-10) e sulla tedesca Hess Sancho (15-10). Nel tabellone da 32 le due siciliane si sono poi imposte sull’ucraina Maksymenko (5-5 alla priorità) e sulla cinese Shi (10-9). Negli ottavi la portacolori delle Fiamme Oro ha superato (15-5) la statunitense Guzzi Vincenti mentre la spadista dei Carabinieri ha battuto l’altra atleta Usa, Husisian, per 15-11. Lo stop per le due azzurre è arrivato nei quarti contro due estoni, rispettivamente Irina Embrich (15-13) e Katrina Lehis (15-11). Alberta Santuccio si è così classificata in 5^ posizione, settimana Rossella Fiamingo. Così le altre due azzurre: 18^ Giulia Rizzi e 20^ Sara Maria Kowalczyk.

Ad un passo dal podio ha chiuso anche Filippo Macchi che nei primi due match del suo tabellone ha superato il croato Files (15-7) e lo statunitense Louie (15-10). Il toscano ha proseguito la sua corsa negli ottavi di finale dove ha avuto la meglio sul francese Loisel (15-11). Lo stop per l’atleta delle Fiamme Oro, e il 5° posto finale, è arrivato nei quarti battuto dall’atleta di Hong Kong Choi (15-14). Stop negli ottavi di finale per Guillaume Bianchi (10°) e Alessio Foconi (13°). Diciottesimo posto per Tommaso Marini.

Domani, terza giornata della rassegna iridata, spazio ai tabelloni preliminari della sciabola maschile e del fioretto femminile.

Nella sciabola maschile saranno in pedana a caccia del pass per il tabellone principale Pietro Torre e Matteo Neri, mentre sono già qualificati per diritto di ranking Luca Curatoli e Michele Gallo.

Nel fioretto femminile, invece, nessuna azzurra in pedana: entreranno in gara direttamente dopo domani – essendo tra le prime sedici del ranking mondiale – Martina Favaretto, Arianna Enrico, Martina Batini e Anna Cristino.