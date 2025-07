La terza giornata del Campionato del Mondo Tbilisi 2025 è dedicata alle qualificazioni delle prove individuali di sciabola maschile e fioretto femminile: la piattaforma OTT “Assalto – La TV della scherma” per non perdersi nulla dell’avventura azzurra.

La terza giornata del Campionato del Mondo Tbilisi 2025 è dedicata alle qualificazioni delle prove individuali di sciabola maschile e fioretto femminile.

Tra gli sciabolatori sono in pedana per l’Italia a caccia del pass per il tabellone principale Pietro Torre e Matteo Neri, mentre sono già qualificati per diritto di ranking Luca Curatoli e Michele Gallo.

Tra le fiorettiste, invece, nessuna azzurra impegnata oggi: entreranno in gara direttamente nella giornata clou di domani – essendo tra le top 16 del ranking mondiale – Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino.

Foto, interviste e racconti della delegazione azzurra a Tbilisi sono disponibili sui social della FIS e sulla nuova piattaforma OTT “Assalto – La TV della scherma”, disponibile gratuitamente su app e siti web previa semplice registrazione.