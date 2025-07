Lucrezia Ruggiero e Enrica Piccoli con la loro “Ipnosi” sono attese alle 13:30 nella terzultima finale dei campionati del mondo di nuoto artistico alla World Aquatics Arena di Singapore.

Le regine d’Europa sognano il podio mondiale. Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli con la loro “Ipnosi” sono attese alle 13:30 nella terzultima finale dei campionati del mondo di nuoto artistico alla World Aquatics Arena di Singapore, dove saranno le 19:30 di sera.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Lucrezia Ruggiero, 25 anni da poco compiuti, romana, allenata da Roberta Farinelli per Aurelia Nuoto e Fiamme Oro, e da Linda Cerruti e il direttore tecnico Patrizia Giallombardo in nazionale e Enrica Piccoli, 16 anni di Castelfranco Veneto, tesserata con GS Fiamme Oro e Montebelluna Nuoto e allenata da Linda Cerruti in nazionale, sono le campionesse d’Europa del duet free: il 4 giugno a Funchal hanno vinto con 250.6680 punti.

Due atlete di grande maturità che hanno trovato la giusta sintonia in breve tempo. In Portogallo. Nel preliminare di mercoledì hanno ottenuto il terzo punteggio di 266.9571 che è molto incoraggiante.