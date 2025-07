Si fermano ai piedi del podio Giulia Carnà e Giuseppe Gesuele per l’Italia del judo rispettivamente alle Universiadi di Essen e al Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Alle Universiadi di Essen, Giulia Carnà (Fiamme Oro) si ferma ai piedi del podio nei -57 kg. L’azzurra, iscritta all’Università di Palermo, supera Rupanshi (IND) al primo turno per ippon e Comanche (BRA) per waza-ari.

Si arrende in semifinale alla nipponica Ono (JPN) e conquista un posto nella finale per il bronzo vincendo contro Kallinger nelle fasi di ripescaggio. La finalina la vede opposta ad Aminova (UZB) ma subisce un ippon. Nulla di fatto per Alessio De Luca (CS Esercito) che ottiene una vittoria contro Van Harten (NED) ma cede contro il georgiano Gaprindashvili. Domani in gara: Manuel Parlati (-81 kg), Flavia Favorini (-63 kg) e Martina Esposito (-70 kg).

A Skopje prosegue, nella seconda giornata di gara, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Giuseppe Gesuele (Centro Sportivo Pomilia) è quinto nei -60 kg dopo una grande prestazione. Giuseppe vince il primo incontro contro Afxentiou (CYP) per ippon di kata-guruma ma subisce una battuta d’arresto per mano del rappresentante azero Alasgarov.

Nelle fasi di recupero ha la meglio su Spicka (CZE) e Zwiers (NED), accedendo così alla finale per il terzo posto. Ad aspettarlo c’è Fedora (HUN) e Giuseppe non riesce ad imporsi, subendo due waza-ari. Fermati invece al primo turno Iulia Airola Granaci (ASD Centro) nei -52 kg e Simone Iurato (ASD Titania Club) nei -66 kg. Domani in gara: Erik Semanjaku (Kumiai SSD) nei -81 kg, Anita Comba (CRS Akiyama Settimo) nei -57 kg e Marika Cavaglià (CRS Akiyama Settimo) nei -63kg.