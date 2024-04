Masters 1000 Montecarlo 2024, Djokovic: “Contento del mio gioco, so quali sono i miei obiettivi sul rosso”

“È stata una partita molto fisica e anche oggi ho sofferto un po’ in campo. Tuttavia, mi piace il modo in cui sto giocando rispetto allo scorso anno. Penso di giocare un tennis migliore. È un processo e spero di continuare a vincere giorno dopo giorno, ma so qual è il mio grande obiettivo e dove voglio giocare il mio miglior tennis in questa stagione sulla terra battuta. Mancano ancora alcune settimane, ma finora mi sto godendo il modo in cui gioco”. Lo ha detto Novak Djokovic dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti e aver conquistato un posto nei quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo.

“Sto colpendo molto bene la palla, ho lavorato molto nelle ultime due o tre settimane con la mia squadra per quanto riguarda i movimenti e la posizione in campo. Ovviamente devo trovare equilibrio ed essere altrettanto bravo a difendere e ad attaccare su questa superficie. È la superficie più impegnativa in questo sport. Fisicamente, mentalmente, anche a livello di gioco bisogna aspettarsi che possa arrivare una palla in più dall’altra parte della rete a differenza di altre superfici”, ha proseguito.

Sul nuovo allenatore Zimonjic: “Nenad, il mio nuovo acquisto in squadra, mi regala una nuova visione del gioco, freschezza e uno sguardo diverso su quello che devo fare in campo. Quindi penso che abbiamo implementato alcune cose piuttosto efficienti.”