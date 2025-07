È Leonardo Fabbri a prendersi gli applausi al Pegaso Meeting di Firenze con 22,08 all’ultimo lancio: rivivi tutte le emozioni dell’evento su Sportface Tv.

L’urlo di gioia di fronte al pubblico di casa, la terza gara stagionale sopra i ventidue metri. È Leonardo Fabbri a prendersi gli applausi al Pegaso Meeting di Firenze con 22,08 all’ultimo lancio.

Il campione europeo del peso conferma il suo bel momento di forma sulla ‘sua’ pedana, allo stadio Ridolfi, in una serata che lo vede iniziare in crescendo con 21,25, 21,46 e 21,59 in rapida successione, poi 21,19 e un nullo prima della spallata finale. Dopo il 22,31 di giugno a Lucca (secondo al mondo quest’anno) e il 22,13 di dieci giorni fa a Lignano, il fiorentino dell’Aeronautica si riporta oltre il muro e coglie la quarta vittoria di fila (21,62 a Lucerna e 21,99 a Madrid nella scorsa settimana). Al secondo posto Zane Weir (Fiamme Gialle) che dopo tre gare torna a +21 con la misura di 21,29.

Nel mezzofondo c’è un’altra prova convincente di Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre), stavolta con il successo in 2:01.04 avvicinando il personale di quattro anni fa, seguita dalla sudafricana Aviwe Hoboloshe (2:01.69) e dalla ventenne Gloria Kabangu (Esercito), terza in 2:02.08, mentre si piazza quinta Serena Troiani (Cus Pro Patria Milano) con 2:02.58. Il più veloce nei 100 è il sudafricano Tsebo Matsoso in 10.25 (+0.7) con il terzo posto in 10.33 del connazionale Wayde van Niekerk, primatista mondiale dei 400, dietro al 10.28 del cubano Arnaldo Romero (Giovani Atleti Bari 1969), poi sesto Luca Antonio Cassano (Aeronautica, 10.54) e settimo Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro, 10.57).

Ancora in gara la discobola Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che lancia a 56,06, all’indomani del 58,55 di Boissano. Nell’alto il bronzo mondiale 2022 Elena Vallortigara (Carabinieri) salta 1,81 nel percorso di rientro dall’infortunio della passata stagione, al maschile 2,20 per Marco Fassinotti (Aeronautica). Sui 400 metri 47.04 di Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) davanti al 47.61 dell’ex recordman italiano Davide Re (Fiamme Gialle), alla seconda uscita dell’anno dopo il 47.64 di esordio.

Nel triplo vince con 16,71 (+0.1) il giamaicano Jordan Scott, al femminile la cubana Davisleydi Velazco atterra a 14,38 (+0.1) per avere la meglio sulla turca Tugba Danismaz (13,94/-0.4) e sulla francese Ilionis Guillaume (13,80/+1.1), argento e bronzo agli Europei dell’anno scorso a Roma, con il settimo posto di Sara Zoccheddu (Cus Cagliari, 12.91/0.0) davanti a Ottavia Cestonaro (Carabinieri, 12,88/+0.5) che si ferma a scopo precauzionale dopo due salti. L’asta è di Maria Roberta Gherca (Aeronautica) con 4,15.

Premiazione speciale per la campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino: la fiorentina delle Fiamme Oro, acclamata dalla sua gente, riceve un riconoscimento per il “primo over 7 metri” della carriera (7,06 a Palermo il 31 maggio) dal presidente dell’Atletica Firenze Marathon, Luca Androsoni, e dal numero uno del Comitato regionale FIDAL Toscana, Fabio Mariotti.