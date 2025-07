Giovedì 24 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dai Mondiali di scherma e nuoto, fino alle Universiadi e al ciclismo con il Tour de France. Non tralasciando mai il tennis. Per la pallanuoto, il Settebello affronta gli Sai Uniti per il 7° posto.

MATTINA

07.00 Scherma, Mondiali: sciabola maschile individuale, gironi ed eliminazione diretta fino ai 64 (Matteo Neri, Pietro Torre) – Nessuna copertura tv/streaming

08.00 Scherma, Mondiali: fioretto femminile individuale, gironi, eliminazione diretta fino ai 64 – Nessuna copertura tv/streaming

08.00 Tuffi dalle grandi altezze, Mondiali: 27m uomini, round 1-2 (Davide Baraldi, Andrea Barnabà) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

09.00 Universiadi, nona giornata – FISU.tv, dalle 09.55 discovery+, dalle 19.55 Eurosport 1 HD, DAZN

09.35 Pentathlon, Europei: semifinali maschili – coe.tv

10.00 Pallanuoto, Mondiali: finale 7° posto, Italia-Stati Uniti – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

10.00 Canoa velocità, Mondiali J/U23: 2a giornata – YouTube Planet Canoe

10.00 Canottaggio, Mondiali U23: 2a giornata – YouTube World Rowing

11.00 Tennis, WTA 250 Praga: quarti singolare e doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Tennis, ATP 250 Kitzbühel: quarti singolare e doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

11.35 Pallanuoto, Mondiali: finale 3° posto, Grecia-Serbia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

12.00 Equitazione, Eventing Nations Cup: dressage – Nessuna copertura tv/streaming

12.10 Ciclismo, Tour de France: 18ma tappa, Vif – Courchevel Col de la Loze (171,5 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 13.30 Rai Sport HD, Rai Play poi dalle 14:45 Rai 2 HD, Rai Play

POMERIGGIO

13.32 Nuoto artistico, Mondiali: duo libero femminile, finale (Enrica Piccoli/Lucrezia Ruggiero) – Eai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

14.00 Pallanuoto, Mondiali: finale 5° posto, Montenegro-Croazia – Eurovision Sport

15.35 Pallanuoto, Mondiali: finale, Spagna-Ungheria – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

16.30 Volley femminile, Nations League: quarti di finale, Giappone-Turchia – DAZN, VBTV

16.30 Tennis, ATP 250 Umago: quarti singolare e semifinali doppio (2° match dalle 16.30 non prima delle 18.00 Passaro-Prizmic) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

17.00 Tennis, ATP 500 Washington: ottavi singolare e quarti doppio (1° match alle 18.00 Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, 4° match dalle 17.00 non prima delle 24.00 Cobolli-Tiafoe, 5° match dalle 17.00 non prima delle 24.00 Arnaldi-Fritz, 5° match dalle 17.00 dopo un congruo riposo Cobolli/Davidovich Fokina-Gonzalez/Molteni) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (dalle 24.00 alle 04.00), Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

SERA

19.00 Tennis, WTA 500 Washington: ottavi singolare e quarti doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (dalle 24.00 alle 04.00) Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Volley femminile, Nations League: quarti di finale, Brasile-Germania – DAZN, VBTV