Matteo Berrettini, altra brutta notizia per l’ex Top 10: il tennista italiano è costretto a dare forfait a Toronto

Il rientro di Matteo Berrettini sui campi da tennis da protagonista sembra un lontano miraggio. Il tennista italiano fatica a ritrovare la condizione che l’ha visto incasellarsi nello scacchiere dei primi 10 al mondo.

Si tratta del terzo forfait consecutivo per lui. Domenica, quindi, non si leggerà il suo nome tra quelli degli italiani. Prosegue, in poche parole, il suo momento difficile.

Matteo Berrettini, altro calvario: l’italiano dà forfait all’ATP di Toronto

Come affermato da ‘Sky Sport’, Matteo Berrettini non giocherà l’ATP di Toronto. Dopo il ritiro ‘di lusso’ annunciato qualche giorno fa dal numero 1 del mondo Jannik Sinner anche il compagno di squadra di Coppa Davis in doppio ha dichiarato che non parteciperà al torneo d’oltreoceano. Negli ultimi due mesi e mezzo l’italiano ha giocato una sola partita, quella valevole per gli ottavi di finale di Wimbledon, persa contro il polacco Majchrzak: sconfitta all’esordio.

La spedizione canadese si conclude ancora prima di cominciare. Oltre al danno, si aggiunge l’ennesima beffa: il protagonista della Coppa Davis, finirà fuori dalla Top50 del Ranking ATP. Rimangono comunque due barlumi di speranza per il futuro: il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, entrambi sul cemento, lo attendono – salvo imprevisti. Ha tutto il tempo di prepararsi per questi due tornei e scendere in campo per trovare la rivalsa.