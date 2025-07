Il Tour de France ha portato a termine anche la sua 17^ tappa: ha vinto uno strepitoso Milan regalando all’Italia un nuovo successo.

Il Tour de France, anche in questo 2025, sta regalando enormi emozioni. Quest’oggi a trionfare, nella 17^ tappa a Valence sotto la pioggia, è stato l’azzurro Jonathan Milan. Il ciclista ha condotto una gara pazzesca e ha vinto in volata regalando una nuova e incredibile soddisfazione alla squadra. In maglia gialla ancora Pogacar.

Tour de France, Milan vince a Valence: che volata da parte dell’azzurro

La tappa a Valence del Tour de France ha regalato grandi soddisfazioni in generale all’Italia. Milan ha vinto, evitando tra l’altro una brutta caduta nell’ultimo chilometro, ma non è stato l’unico a registrare un ottimo risultato.

La classifica è stata infatti poi completata dal quinto posto di Ballerini, dal sesto di Dainese e dalla fuga che ha visto ottimi spunti anche da parte di Albanese. Pogacar continua a mantenere invece la maglia gialla dato che la classifica generale è rimasta invariata.

La classifica della 17^ tappa del Tour de France

1) Jonathan Milan in 3h25’30”

2) Jordi Meeus – S.T.

3) Tobias Lund Andersen – S.T.

4) Arnaud De Lie – S.T.

5) Davide Ballerini – S.T.

6) Alberto Dainese – S.T.

7) Paul Penhoet – S.T.

8) Evgenij Fedorov – S.T.

9) Clement Russo – S.T.

10) Jasper Stuyven – S.T.