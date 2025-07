L’ISPS Handa Women’s Scottish Open è il primo di tre tornei di golf consecutivi in Regno Unito: saranno rispettivamente nove e undici le vincitrici di almeno un evento sul LPGA Tour 2025 e sul LET.

Alessandra Fanali e Benedetta Moresco saranno tra le protagoniste dell’ISPS HANDA Women’s Scottish Open. Il torneo, in programma dal 24 al 27 luglio nella contea dell’Ayrshire, per il nono anno consecutivo è organizzato in combinata dal Ladies European Tour (LET) e dal LPGA Tour.

Al Dundonald Links, 144 concorrenti, in rappresentanza di 31 differenti nazioni, si contenderanno il titolo e un montepremi di 2.000.000 di dollari, di cui 300.000 andranno alla vincitrice. A difendere il titolo conquistato nel 2024 sarà l’americana Lauren Coughlin. Con lei, tra le past winner, ecco pure la giapponese Ayaka Furue (2022), la thailandese Ariya Jutanugarn (2018) e la sudcoreana Mi Hyang Lee (2017).

L’evento, nato nel 1986 (la prima a conquistarlo fu la statunitense Meredith Marshall) e arrivato alla 23esima edizione, si disputerà sulla distanza di 72 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara le migliori 65 classificate e le pari merito al 65° posto.

LE PROTAGONISTE

In campo anche 14 proette nella Top 25 del Rolex Rankings, a partire da Nelly Korda (numero 1), Minjee Lee (sesta), Maja Stark (ottava), Hyo Joo Kim (undicesima), Rio Takeda (tredicesima), Lauren Coughlin (quindicesima). Senza dimenticare: Ayaka Furue (sedicesima), Miyu Yamashita (diciottesima), Charley Hull (diciannovesima), Yealimi Noh (ventesima), Esther Henseleit (ventunesima), Ariya Jutanugarn (ventitreesima), Hye Jin Choi (ventiquattresima) e Akie Iwai (venticinquesima).

Saranno rispettivamente nove e undici le vincitrici di almeno un torneo sul LPGA Tour 2025 e sul LET. Da segnalare, il debutto da professionista di Lottie Woad. L’inglese, dopo una eccellente carriera da dilettante (è stata a lungo la numero 1 e ha trionfato nel 2024 nell’Augusta National Women’s Amateur, il Masters femminile), il 6 luglio scorso ha vinto da amateur e sul LET il KPMG Women’s Irish Open salvo poi chiudere al terzo posto, una settimana dopo in Francia, il The Amundi Evian Championship (uno dei Major in rosa) conquistato dall’australiana Grace Kim. Torna sul green un’altra britannica, Charley Hull, dopo il malore che l’aveva costretta a ritirarsi, anzitempo, dal Major transalpino. Per quel che riguarda le scozzesi, sognano in grande Gemma Dryburgh, Kylie Henry, Lorna Mcclymont, Kelsey Macdonald e Hannah Darling, anche lei al debutto da proette.

L’ISPS Handa Women’s Scottish Open è il primo di tre tornei (lato Ladies European Tour dove l’azzurra Fanali è diciassettesima nell’ordine di merito) consecutivi in Regno Unito. Dal 31 luglio al 3 agosto in Galles andrà infatti in scena l’AIG Women’s Open (quinto e ultimo Major femminile) che precederà il PIF London Championship (8-10 agosto).