L’Italia del volley femminile di Julio Velasco ha battuto 3-0 gli Stati Uniti a Lodz (Polonia) nei quarti di finale della Nations League, qualificandosi per la semifinale.

Tredicesima vittoria su tredici match disputati, 27esimo successo consecutivo in match ufficiali (nuovo record assoluto) e, soprattutto, semifinali di Volleyball Nations League conquistate.

L’Italia del volley femminile batte gli USA 3-0 (25-23; 25-21; 28-26) nella sfida inaugurale delle Finals all’Atlas Arena di Lodz ed aggiunge una nuova pagina trionfale a questo primo scorcio di estate 2025.

Le ragazze del CT Julio Velasco si sono confermate forti, solide e con quella capacità di venir fuori dai momenti difficili del match tipici delle grandissime squadre. Come l’anno scorso a Bangkok per gli USA c’è stato poco da fare in un match in cui le azzurre hanno messo in campo nuovi importanti progressi fisici e tecnici confermando con i fatti lo status di squadra N°1 del ranking mondiale.

Ora testa alla semifinale in programma sabato 26 luglio contro la vincente dell’altro quarto (fischio di inizio questa sera alle ore 20) Polonia-Cina.