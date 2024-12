La diretta testuale live di Modena-Milano, partita valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Gli uomini di Alberto Giuliani, reduci dalla sofferta vittoria a Taranto, tornano sul campo di casa con l’obiettivo di conquistare la sesta vittoria e guadagnare una posizione. Infatti, gli avversari sono i meneghini di coach Roberto Piazza, sesti in classifica con un solo punto in più rispetto ai canarini. Chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 8 dicembre al Palasport G. Panini di Modena. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Valsa Group Modena ed Allianz Milano della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

MODENA – MILANO (inizia alle 19.00)