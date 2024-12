Si avvicina l’atteso momento della Del Monte Coppa Italia Superlega 2025 di volley maschile: ecco il tabellone completo della competizione. Chiuse le prime undici giornate del girone di andata della regular season, le migliori otto formazioni si sono qualificate alla Coppa Italia, giunta alla sua 47esima edizione. Le formazioni partecipanti si incroceranno nei quarti di finale in base ai seguenti accoppiamenti: prima classificata contro ottava classificata, seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta.

I quarti di finale si svolgeranno in gara unica sul campo della migliore classificata. Le vincitrici di questi scontri diretti accederanno poi ala Final Four, in programma nel fine settimana del 25 e 26 gennaio 2025 all’Unipol Arena di Bologna. La Sir Susa Vim Perugia di coach Angelo Lorenzetti, già trionfatrice in Supercoppa questa stagione, proverà a difendere il trofeo vinto lo scorso anno. La concorrenza però non starà certo a guardare. Chi si aggiudicherà il primo trofeo dell’anno? Di seguito, il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti della Coppa Italia Superlega di volley maschile 2025.

QUARTI DI FINALE

Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena

Itas Trentino vs Cisterna Volley

Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano

Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

SEMIFINALI

Vincente quarto Sir Susa Vim Perugia/Valsa Group Modena vs Vincente Quarto Rana Verona/Gas Sales Bluenergy Piacenza

Vincente quarto Itas Trentino/Cisterna Volley vs Vincente quarto Cucine Lube Civitanova/Allianz Milano

FINALE

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2