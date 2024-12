Tutto pronto per Modena-Milano, partita valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Gli uomini di Alberto Giuliani, reduci dalla sofferta vittoria a Taranto, tornano sul campo di casa con l’obiettivo di conquistare la sesta vittoria e guadagnare una posizione. Infatti, gli avversari sono i meneghini di coach Roberto Piazza, sesti in classifica con un solo punto in più rispetto ai canarini. Chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 8 dicembre al Palasport G. Panini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Valsa Group Modena ed Allianz Milano della massima serie del campionato italiano di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Modena-Milano del campionato di Superlega 2024/2025 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.