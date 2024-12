“Il nostro obiettivo era vincere ma abbiamo ottenuto un punto che ci teniamo stretto”. Così Eusebio Di Francesco sintetizza la propria analisi della partita tra Venezia e Como, terminata 2-2. Un punto importante soprattutto perché arrivato in una partita giocato in condizioni meteo complicate: “Non era facile giocare in queste condizioni – spiega ai microfoni di Sky Sport –. Ci teniamo stretti questo punto, anche se ci siamo fatti gol da soli. Un peccato perché avremmo meritato la vittoria, come in altre occasioni. Se fosse arrivata oggi non sarebbe stato sicuramente un male”. Infine, un commento su Nicolussi Caviglia, anche oggi in rete, con il secondo gol annullato solo dal Var: “È in grande crescita, sta avendo tanta continuità in partita e ha delle qualità sia da playmaker che da centrocampista puro, essendo pericoloso anche dalla distanza. Sta crescendo e deve cercare di essere il leader di questa squadra”.