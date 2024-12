Perugia supera Piacenza al tie-break (25-19, 25-22, 22-25, 17-25, 15-9) nella partita valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia, i padroni di casa spingono subito al servizio (2-0), ma gli uomini di Andrea Anastasi ribaltano la situazione (6-8) e provano a scappar via (11-15). I Block Devils non mollano, impattano a quota 15 per poi trovare l’allungo decisivo (22-17) e chiudere il set. Nella seconda frazione Perugia riprende da dove aveva lasciato (7-3) e allunga (13-7). Gli ospiti recuperano e pareggiano sul 20-20, ma i due punti targati Semeniuk lanciano Perugia (24-22), che si prende anche il secondo set. Nella terza frazione Piacenza mette ben presto la testa avanti (5-7), gli uomini di Angelo Lorenzetti rimangono in scia (9-11) ma gli ospiti premono sull’acceleratore (12-16) e scappano via (17-21), controllando poi il vantaggio fino a fine set.

Nella quarta frazione Piacenza riprende da dove aveva lasciato (2-8) e sale di colpi (9-16). La Sir Susa Vim Perugia che non ci capisce più niente (12-20) e cede anche in questo set. Al tie-break riprende la lotta punto a punto (8-8), ma il devastante turno al servizio di Plotnytskyi lancia Perugia (12-8), che si prende l’undicesima vittoria e chiude il girone di andata da imbattuta. La Gas Sales Bluenergy Piacenza conquista un punto, ma non riesce a superare Verona ed è quinta in classifica. Grande prestazione dell’ucraino Oleh Plotnytskyi, autore di 16 punti (11 dall’attacco, 1 muro, 4 aces, 9 errori), mentre ai Lupi biancorossi non bastano i 18 punti di un super Alessandro Bovolenta (17 in attacco, 1 muro, 4 errori). Di seguito, tutti i risultati delle partite della domenica dell’ultima giornata di andata della massima serie di pallavolo maschile.

Cisterna batte 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 30-28) la Mint Vero Volley Monza, che non strappa nemmeno un punto e rimane dunque al penultimo posto della classifica. Grande prestazione di Jordi Ramon, il migliore tra gli uomini di Guillermo Falasca con i suoi 20 punti (18 in attacco, 1 muro, 1 ace, 8 errori). Ai brianzoli di Massimo Eccheli, invece, non bastano i 13 punti messi a segno sia da Luka Marttila che da Arthur Szwarc.

L’Allianz Milano vince a Modena: la Valsa Group cede 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 20-25). Ai padroni di casa non bastano i 18 punti di Paul Buchegger ed i 13 punti di Tommaso Rinaldi (entrato nel terzo set). Tra gli ospiti spiccano invece i 18 punti di Ferre Reggers (MVP del match) e i 16 di Matey Kaziyski. I meneghini iniziano bene (7-9), la squadra di Alberto Giuliani rimane incollata fin che può (13-14), ma poi si scompone e perde terreno (18-22), arrendendosi nel finale. Nella seconda frazione riprende la lotta punto a punto (6-6), ma anche in questo caso Modena fatica a rimanere compatta e trovare soluzioni (8-13). Gli uomini di Piazza continuano a macinare punti (14-20) e si portano rapidamente sul 2-0 nel computo dei set.

Il terzo set, dopo una prima fase di equilibrio (2-2), vede ancora una volta Milano andare in vantaggio (8-11). Questa volta però coach Giuliani si gioca la carta Tommaso Rinaldi, che entra in campo e va subito a segno dai nove metri (14-14). Il numero 90 diventa poi riferimento per De Cecco e con il suo braccio caldo Modena cambia passo (18-16). Milano risponde (19-19) ma i padroni di casa sfruttano l’inerzia dalla loro parte e con due ace di Rinaldi chiudono il set che allunga la partita. Nel quarto Milano trova ben presto un break prolungato (5-8), Modena rimane incollata e pareggia i conti a quota 12. I padroni di casa allungano (18-15), ma i meneghini non si perdono d’animo e ribaltano la situazione con il servizio insidioso di Matey Kaziyski (19-23), andando a prendersi il set che vale la vittoria da tre punti.