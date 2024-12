La diretta testuale live di Milano-Dentil Praia Clube, finale per il terzo posto del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Le ragazze di Stefano Lavarini vogliono subito lasciarsi alle spalle la netta sconfitta incassata nel derby italiano di semifinale contro Conegliano e lottare per la medaglia di bronzo. Orro e compagne possono contare su una Paola Egonu in crescita, ma devono limitare gli errori per imporsi e conquistare una vittoria che regalerebbe al club meneghino il primo podio iridato della sua storia.

Dall’altra parte della rete ci sono le brasiliane di Marcos Pinheiro Miranda che in semifinale sono uscite sconfitte al quarto set contro le padrone di casa del Tianjin. Le vicecampionesse sudamericane non partono di certo battute e sono pronte a dare il massimo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di domenica 22 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Numia Vero Volley Milano e Dentil Praia Clube della competizione iridata per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

MILANO – DENTIL PRAIA (inizia alle 8.00)