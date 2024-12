Pronostici rispettati: Conegliano si gioca il titolo nella finale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. La compagine veneta ha superato Milano nel derby italiano di semifinale con un sonoro 3-0, conquistando così la quarta finale iridata della sua storia, dopo quelle delle edizioni 2019, 2021 e 2022. Le meneghine di Stefano Lavarini sono scese in campo determinate, lottando nel primo set, ma alla distanza lo splendido gioco delle pantere ha prevalso (anche a livello psicologico). Infatti, ciò che colpisce maggiormente dell’Imoco è proprio la facilità di gioco: le avversarie devono giocare la partita perfetta per metterla in difficoltà e comunque, il più delle volte, non basta. Negli scambi lunghi e nei momenti decisivi la squadra di Daniele Santarelli dimostra grande lucidità e concretezza, riuscendo a portarsi a casa i punti che fanno più male al morale delle avversarie.

Nella semifinale si è visto un gioco esaltante della corazzata veneta. Ricezioni e difese magistrali di Gabi e Monica De Gennaro (protagonista di un salvataggio oltre i tabelloni pubblicitari ed autrice anche di un punto in bagher su difesa di un attacco di Egonu), Wolosz con palla in testa ha distribuito al meglio, dando alle attaccanti palloni perfetti e trovando anche qualche soluzione di seconda intenzione. L’opposto Haak, le schiacciatrici Zhu e Gabi e le centrali Chirichella e Fahr hanno dato certezze in attacco e così Milano non ha avuto scampo. Ad Orro e compagne non sono bastati i 22 punti di una Paola Egonu che sta tornando al top della forma, ma devono ritrovare subito fiducia per provare a salire sul terzo gradino del podio.

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, FORMULA E TV

CONEGLIANO CONTRO TIANJIN: SFIDA TRA IMBATTUTE

La finale andrà in scena alle ore 12.30 italiane di domenica 22 dicembre allo Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. A sfidarsi le due compagini imbattute nel torneo: Prosecco Doc Imoco Conegliano e Tianjin Bohai Bank. Le venete, assenti nell’edizione 2023 dopo la prematura uscita in Champions League, vogliono riprendersi il titolo iridato che hanno già conquistato in due occasioni (2019 e 2022). Si tratterebbe del secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di settembre, che terrebbe vivo il sogno di completare l’en-plein da leggenda (Supercoppa, Mondiale, Coppa Italia, Scudetto e Champions).

Conegliano vanta già 25 trofei in bacheca, ma la fame delle pantere sembra inesauribile. Sicuramente, De Gennaro e compagne hanno mostrato una grande forma ed ora vogliono completare l’opera in finale. Dall’altra parte della rete ci sarà la compagine guidata da coach Fang Chen, che godrà del tifo di casa, nonostante la presenza della cinese Zhu Ting tra le fila gialloblù. Le cinesi hanno sconfitto in quarto set le brasiliane del Dentil Praia Clube in semifinale, concedendo il primo set del torneo. Il Tianjin, bronzo mondiale lo scorso anno, vuole sfruttare al meglio il fattore campo per tentare l’impresa e regalare alla Cina il primo titolo di sempre al Mondiale per Club.

MILANO CONTRO DENTIL PER IL TERZO POSTO

Prima della finalissima che assegnerà il titolo, si svolgerà nello stesso impianto la “finalina” tra Numia Vero Volley Milano e Dentil Praia Clube. Entrambe le formazioni hanno incassato due sconfitte nelle quattro partite disputate fin qui, una nel girone ed una nelle semifinali. Sono dunque entrambe volenterose di riscattarsi, ma bisogna smaltire in fretta le scorie delle sconfitte per tornare in campo con fiducia ed agguantare il terzo gradino del podio. Le brasiliane di Marcos Pinheiro Miranda, vicecampionesse sudamericane, spingono molto al servizio e sarà dunque importante per le meneghine ricevere con ottime percentuali. Si preannuncia grande battaglia: appuntamento alle ore 8.00 italiane di domenica 22 dicembre.

PROGRAMMA FINALI: ORARI, TV E STREAMING

Le finali del Mondiale per Club 2024 di volley femminile sono entrambe in programma domenica 22 dicembre. Le sfide per il terzo e per il primo posto saranno visibili in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, ma anche su Dazn. Ecco il programma dettagliato con gli orari italiani.

DOMENICA 22 DICEMBRE

8.00 Finale 3°/4° posto Numia Vero Volley Milano vs Dentil Praia Clube – Diretta volleyballworld.tv e Dazn

12.30 Finale 1°/2° posto Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Tianjin Bohai Bank – Diretta volleyballworld.tv e Dazn