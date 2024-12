Sta per terminare l’attesa per il Mondiale per Club 2024 di volley femminile, in programma dal 17 al 22 dicembre: l’Italia sarà al via con due squadre, che hanno grandi ambizioni. Archiviata la competizione iridata maschile che ha visto trionfare il Sada Cruzeiro, con Trento e Civitanova sul podio, tocca alle donne sfidarsi per l’ultimo trofeo dell’anno. Allo Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina, scendono in campo otto club. A rappresentare la nazione ospitante è Tianjin Bohai Bank, alla sua quarta apparizione al torneo, ma non sarà l’unico club asiatico. Ci sono anche le Campionesse asiatiche in carica, le giapponesi del NEC Red Rockets (che tornano al Mondiale dopo il settimo posto del 2017) e le vietnamite della LP Bank Ninh Binh, argento nella competizione continentale asiatica.

Presenti anche due brasiliane: le campionesse sudamericane uscenti del Gerdau Minas ed il Dentil Praia Clube, entrambe alla loro quarta edizione consecutiva del Mondiale. Il Minas proverà ad aggiudicarsi il titolo per la prima volta nella sua storia dopo due argenti, mentre il Dentil va a caccia del suo primo podio. Per l’Africa ci sarà, invece, lo Zamalek Sporting Club, che porta per la prima volta l’Egitto al Campionato mondiale per club. Grandi assenti le squadre turche, fra cui le campionesse in carica dell’Eczacibasi Istanbul, dal momento che le europee sono le finaliste dell’ultima Champions League: le italiane Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano. Scopriamo, di seguito, come arrivano le italiane, il calendario dettagliato ed il regolamento della manifestazione.

CONEGLIANO E MILANO PER RIPORTARE IL TROFEO IN ITALIA

La Prosecco Doc Imoco Conegliano arriva a questo torneo nel migliore dei modi: è ancora imbattuta in stagione. Le pantere di Daniele Santarelli, già vincitrici di due Mondiali (2019 e 2022), sono a punteggio pieno sia nella regular season di campionato che nella fase a gironi di Champions League. Wolosz e compagne arrivano in Cina con l’obiettivo di sempre: vincere e conquistare la seconda coppa stagionale dopo la Supercoppa di fine settembre per tenere vivo il sogno di fare en-plein di trofei in stagione. Sia nella finale di Supercoppa che in quella di Champions League, la corazzata veneta ha avuto la meglio sulla Numia Vero Volley Milano, che proverà a vendicarsi in questa rassegna iridata.

Coach Stefano Lavarini ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, ma ora può contare nuovamente su Paola Egonu ed Elena Pietrini, che potranno sicuramente dare una spinta in più alla squadra nonostante la forma non ancora al top. Le meneghine sono terze nella classifica di Serie A1 con un bilancio di 10 vittorie e 3 sconfitte (compresa l’ultima al tie-break nel big match contro Scandicci), mentre nella pool di Champions League hanno incassato una sola sconfitta contro l’ostica Vakifbank Istanbul. Milano vuole provare a raggiungere un’altra finale, anche per festeggiare al meglio le tre giocatrici che compiranno gli anni in Cina: il 17 dicembre spegneranno le candeline Ludovica Guidi e Helena Cazaute, il giorno successivo Egonu. Il sogno è vedere nuovamente una finale tra queste due formazioni, cosicché il titolo mondiale possa tornare in Italia.

IL PROGRAMMA E COME VEDERE LE PARTITE

STREAMING E TV – Tutte le partite del Mondiale per Club 2024 di volley femminile saranno trasmesse in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB (con commento inglese), ma anche su DAZN.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

2:00 Gerdau Minas-Numia Vero Volley Milano (Pool A)

5:30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube (Pool B)

9:00 NEC Red Rockets Kawasaki-LP Bank Ninh Binh (Pool B)

12:30 Tianjin Bohai Bank-Zamalek Sporting Club (Pool A)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

2:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano-LP Bank Ninh Binh (Pool B)

5:30 Gerdau Minas-Zamalek Sporting Club (Pool A)

9:00 NEC Red Rockets Kawasaki-Dentil Praia Clube (Pool B)

12:30 Tianjin Bohai Bank-Numia Vero Volley Milano (Pool A)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

8:00 LP Bank Ninh Binh-Dentil Praia Clube (Pool B)

12:30 Numia Vero Volley Milano-Zamalek Sporting Club (Pool A)

VENERDÌ 20 DICEMBRE

8:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano-NEC Red Rockets Kawasaki (Pool B)

12:30 Tianjin Bohai Bank-Gerdau Minas (Pool A)

SABATO 21 DICEMBRE

8:00 Semifinale 1A-2B

12:30 Semifinale 1B-1A

DOMENICA 22 DICEMBRE

8:00 Finale 3°/4° posto

12:30 Finale 1°/2° posto

FORMULA E REGOLAMENTO

Le otto squadre partecipanti iniziano il torneo suddivise in due raggruppamenti da quattro ciascuno, da disputare all’italiana (ogni club giocherà tre partite). Al termine dei gironi, le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali, dove la prima della pool A incontrerà la seconda della pool B e la prima della pool B se la vedrà con la seconda della pool A. Le terze e quarte classificate dei due gironi saranno invece eliminate. Le vincitrici delle semifinali si sfideranno poi nella finalissima per il titolo, mentre le perdenti si giocheranno il gradino più basso del podio nella finale per il terzo posto.

Ma come si definisce la classifica dei gironi? Il primo criterio è il numero di vittorie. In caso di parità, la migliore squadra sarà quella con il maggior numero di punti. Il sistema di punteggio, come di consueto, prevede 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. Qualora persistesse la parità, si guarderà prima il quoziente set (divisione tra il numero di set vinti e dei set persi) e poi il quoziente punti (divisione tra punti fatti e punti subiti nell’arco di tutti i set giocati). In caso di ulteriore parità tra due formazioni, la migliore in classifica sarà la squadra che ha vinto lo scontro diretto.