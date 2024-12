Una nottata decisamente piena in NBA, con ben undici partite andate in scena per la Regular Season 2024/2025. I primi in ordine cronologico imporsi sono stati i Los Angeles Lakers, che per la seconda volta in tre giorni vincono a Sacramento contro i Kings con il punteggio di 99-103 una partita ancora ben gestita dagli uomini di JJ Redick, ora risaliti fino al quinto posto a Ovest. Gran prestazione di LeBron James, chechiude con 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, mentre decisivo è l’apporto di D’Angelo Russell dalla panchina con i suoi 20. Ai padroni di casa non bastano i 31 di DeAaron Fox, l’unico a segnare dei suoi nei minuti decisivi, e la doppia doppia da 19+19 di Sabonis.

REAZIONE WARRIORS, BRUTTO KO DEI SUNS

Nell’altro scontro diretto della Western Conference, i Dallas Mavericks pur senza Luka Doncic si impongono abbastanza nettamente sui Los Angeles Clippers per 113-97 portando ben otto giocatori in doppia cifra. Vittoria importante anche per i Golden State Warriors, che interrompono la striscia negativa riuscendo a imporsi per 103-113 sul campo dei Minnesota Timberwolves con un Curry che si rifà dopo l’ultima opaca prestazione e ne mette 31 con 10 assist. Brutto il ko dei Phoenix Suns, che in casa perdono 125-133 contro i Detroit Pistons nonostante un Kevin Durant da 43 punti e un Beal da 26. Fontecchio mette 10 punti in uscita dalla panchina, mentre Cunningham è il mattatore di serata con 28 punti e 13 assist.

30 di Wembanyama nel successo 114-94 dei San Antonio Spurs sui Portland Trail Blazers, mentre i Memphis Grizzlies volano sempre più in alto in classifica dopo la bella affermazione in trasferta ad Atlanta contro gli Hawks con lo score di 112-128. Mancava Ja Morant, ma ci hanno pensato Desmond Bane e Scottie Pippen Jr con rispettivamente 23 e 22 punti a trascinare la squadra del Tennessee. Nelle retrove vincono anche gli Utah Jazz per 94-105 a Brooklyn contro i Nets con 21 di Markkanen.

TATUM TRASCINA BOSTON, CAVS OK

A Est Jayson Tatum è semplicemente innarestabile con 43 punti, 15 rimbalzi e 10 assist nel facile successo dei Boston Celtics per 123-98 sui Chicago Bulls, ma in testa restano i Cleveland Cavalies, anche loro vincenti abbastanza facilmente sui Philadelphia 76ers per 126-99 con Mobley che non va troppo lontano dalla tripla doppia con i suoi 22 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Prendono sempre più quota anche i New York Knicks, che con un Brunson da 39 punti e tutto il quintetto titolare in doppia cifra vincono 93-104 a New Orleans contro i Pelicans.

Antetokounmpo riposa e allora Bobby Portis fa la voce grossa per i Milwaukee Bucks nel 112-101 sui Washington Wizards: addirittura 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per il lungo contro l’ultima della classe a Est. Nel derby della Florida, nonostante le solite assenze di Wagner e Banchero, vincono gli Orlando Magic 121-114 sui Miami Heat recuperando da -22 nell’ultimo quarto: 24 per Caldwell-Pope, 18+13 per Goga Bitadze, 35 per Cole Anthony dalla panchina.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 99-103

Orlando Magic – Miami Heat 121-114

Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies 112-128

Brooklyn Nets – Utah Jazz 94-105

Chicago Bulls – Boston Celtics 98-123

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 126-99

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 112-101

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 103-113

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 113-97

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 114-94

Phoenix Suns – Detroit Pistons 125-133

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 25-4

Boston Celtics 22-6

New York Knicks 17-10

Orlando Magic 18-12

Milwaukee Bucks 15-12

Miami Heat 13-13

Atlanta Hawks 14-15

Indiana Pacers 13-15

Chicago Bulls 13-16

Detroit Pistons 12-17

Brooklyn Nets 11-17

Philadelphia 76ers 9-17

Charlotte Hornets 7-21

Toronto Raptors 7-21

Washington Wizards 4-22

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 22-5

Memphis Grizzlies 20-9

Houston Rockets 18-9

Dallas Mavericks 18-10

Los Angeles Lakers 16-12

Denver Nuggets 14-11

Golden State Warriors 15-12

Los Angeles Clippers 16-13

San Antonio Spurs 15-13

Minnesota Timberwolves 14-13

Phoenix Suns 14-13

Sacramento Kings 13-16

Portland Trail Blazers 9-19

Utah Jazz 7-20

New Orleans Pelicans 5-24