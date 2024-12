Gianluigi Donnarumma non sta certamente passando il suo miglior momento da quando ha scelto di trasferirsi a Parigi.

Se è vero che l’amore con il Paris Saint-Germain e con i suoi tifosi non è mai pienamente sbocciato, è altrettanto vero che le difficoltà avute in questa stagione Gigio non le aveva mai incontrate. Partendo dall’ultimo episodio in ordine cronologico, il brutto colpo subito da Singo nella sfida tra Monaco e PSG vinta poi dai parigini in rimonta. Un brutto pestone in pieno volto subito al minuto ventidue del primo tempo, un colpo totalmente involontario ma che ha lasciato pesanti segni sul viso del portiere italiano. Donnarumma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, e al suo posto è entrato Matvey Safonov.

Proprio con Safonov in questa stagione si è acceso un duello inaspettato alla vigilia. Il portiere russo, arrivato in estate dal Krasnodar per circa venti milioni di euro, è stato più volte preferito al numero uno della Nazionale italiana. Sette le presenze di Safonov contro le sedici di Donnarumma, ma sette presenze che dimostrano quanto Luis Enrique creda nel suo secondo portiere. Il tecnico spagnolo non ha mai nascosto di preferire il russo in termini di gioco con i piedi e di costruzione dal basso, motivo per cui più volte lo ha lanciato titolare seppur non con risultati entusiasmanti. Scelte e parole che hanno creato più di un mal di pancia a Donnarumma, con i rumors che nelle settimane non si sono mai placati.

Donnarumma può tornare in Serie A: l’agente apre all’ipotesi

Non è da escludere che in estate, soprattutto qualora Luis Enrique dovesse essere riconfermato sulla panchina del Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma chieda la cessione. Gigio ha bisogno di giocare con continuità e di sentirsi al centro del progetto, da numero uno indiscusso della sua squadra. Anche e soprattutto per questo motivo, alcune squadre italiane stanno monitorando la situazione.

Enzo Raiola, agente di Donnarumma, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del futuro del portiere italiano. “Visione è a lungo termine in Francia? Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c’è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by. Tornare in Italia? Mai dire mai, non si può mai sapere, vediamo nei prossimi anni“.

Juventus, Napoli e soprattutto l’Inter di Beppe Marotta stanno visionando attentamente la situazione legata all’ex portiere del Milan: le porte della Serie A per Gigio Donnarumma sono tutt’altro che chiuse.