La diretta testuale live di Milano-Cuneo, partita valevole per la quarta giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Dopo la vittoria in Portogallo nell’impegno infrasettimanale di Champions League, Orro e compagne scendono sul campo di casa per affrontare la sfida che apre questo nuovo turno di regular season. La squadra di Stefano Lavarini vuole rialzare la testa dopo la dolorosa sconfitta al tie-break a Novara di domenica scorsa per rimanere in scia alle migliori tre della classifica. La Numia Vero Volley però non deve commettere l’errore di sottovalutare l’avversario.

Dall’altra parte della rete c’è, infatti, la Honda Olivero Cuneo, che già nella gara di andata aveva trascinato Milano al quinto set. Le ragazze di coach Lorenzo Pintus sono cresciute molto rispetto ad inizio stagione e stanno vivendo un buon momento di forma. Le piemontesi vanno dunque a caccia di altri punti per migliorare la dodicesima piazza ed allontanarsi dalla zona retrocessione. Si preannuncia grande spettacolo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 19.30 di sabato 11 gennaio al Palalido di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Milano-Cuneo della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

TANTE SFIDE DA SEGUIRE: LA PRESENTAZIONE DELLA 17^ GIORNATA

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MILANO – CUNEO (inizia alle 19.30)