Quinto turno del girone di ritorno della stagione 2024/2025 di Superlega di volley maschile. Aprirà la 16ª giornata la sfida tra Piacenza e Padova, unica partita che si disputerà nella giornata odierna. Alle ore 18.00 il fischio iniziale al PalaBanca di Piacenza. La formazione di Andrea Anastasi sarà praticamente obbligata a vincere per guadagnare punti su una tra Perugia e Trento, che si affrontano domani nella partita cartello della sedicesima giornata di campionato. Gli emiliani occupano il terzo posto in classifica con 32 punti con quattro lunghezze di ritardo dall’Itas seconda e con nove punti in meno della Sir Safety capolista. Sarà importante fare risultato anche per respingere gli assalti alla terza posizione di Civitanova, che è quarta con 30 punti e una partita in più da giocare. Padova arriva dalla sconfitta casalinga con Grottazzolina e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette uscite. I veneti si trovano in nona posizione con 13 punti. Un solo punto di vantaggio su Grottazzolina e quattro su Monza, fanalino di coda e ad oggi retrocessa in Serie A2. Sportface vi terrà aggiornati dal primo all’ultimo punto della sfida tra Piacenza e Padova.

