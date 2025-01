Serata da ricordare per Leo Framarin, che a Kreischberg, in Austria, chiude al settimo posto la finale maschile di Big Air di snowboard freestyle. Un ottimo risultato per quella che era la prima finale in carriera per il ventunenne di Morgex, con la qualificazione ottenuta nel pomeriggio grazie al quinto posto nella prima batteria. Framarin ha totalizzato 153,25 punti grazie agli 83 punti della seconda prova e ai 69,25 sulla terza. Un buon debutto in una finale di Coppa del mondo, quindi, per il valdostano dell’Esercito, che prima di oggi non era mai andato oltre diciassettesimo posto nelle sette gare fin qui disputate nel massimo circuito.

Tornando alla gara, a vincere è stato il cinese Wenlong Yang che proprio nella run conclusiva ha totalizzato 96,50 punti scalzando dal primo posto il giapponese Taiga Hasegawa: Yang chiude con 182,50 punti contro i 180,25 del nipponico. Più staccato un altro giapponese, Kira Kimura, che chiude il podio con 168,75 punti. Non erano riusciti a passare il taglio delle qualificazioni, invece, Nicola Liviero (15° con 78,75 punti), Emiliano Lauzi (22° con 69,25) e Loris Framarin (23° con 46,25), mentre Ian Matteoli, caduto nel primo tentativo, non ha concluso la sua prova fermandosi dopo la seconda run.

Nella gara femminile, invece, prima vittoria stagionale per l’austriaca Anna Gasser, assoluta dominatrice nella gara di casa con 167,75 punti dopo il podio di Pechino. La giapponese Reiera Iwabuchi chiude lontana dieci punti (157,75), mentre la diciassettenne britannica Mia Brookes, dopo aver trionfato a Klagenfurt, conquista un altro podio nella stagione di Big Air di snowboard freestyle.

Snowboard freestyle, Big Air Kreischberg: i risultati

Top-5 maschile

Wenlong Yang (CHN) 182.50 Taiga Hasegawa (JPN) 18.25 Kira Kimura (JPN) 168.75 Kalle Jarvilehto (FIN) 163.25 Oyvind Kirkhus (NOR) 161.75

7. Leo Framarin (ITA) 153.25

Top-5 femminile