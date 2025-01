La diretta testuale live di Cuneo-Pinerolo, partita valevole per la terza giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Nuovo derby piemontese all’inizio del nuovo anno, che mette in palio punti importanti. La squadra di Lorenzo Pintus, fanalino di coda della classifica, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare la terza vittoria stagionale e guadagnare posizioni. La zona bassa della classifica, infatti, vede quattro squadre racchiuse in appena tre punti ed ogni punto guadagnato potrebbe rivelarsi decisivo in chiave salvezza.

Le ragazze di coach Michele Marchiaro sono invece none in classifica e vanno a caccia del loro sesto successo per avvicinare la zona Playoff, che al momento dista sei lunghezze. Akrari e compagne vogliono ripetere il successo del match di andata, ma serve una grande prestazione per superare una Cuneo che sta crescendo. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 5 gennaio al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Wash4green Pinerolo e Honda Olivero Cuneo della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

