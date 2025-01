Perugia apre il suo 2025 nella trasferta di Latina contro Cisterna. Si gioca al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina alle ore 18.30 nel match valido per la quindicesima giornata di Superlega 2024/2025. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono in testa alla classifica senza aver perso una partita. L’ultima sconfitta risale al 21 aprile 2024 nel corso della finale playoff, poi vinta 3-1, contro Monza. Cisterna è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro Trento e in campionato ha chiuso l’anno passato con i ko con Piacenza e Verona. Perugia, come detto in precedenza, è prima con 38 punti e ha accumulato cinque punti di margine su Trento, che ha una partita in più da giocare, e nove su Piacenza, con le stesse partite giocate. Cisterna occupa il settimo posto con 15 punti alla parti di Modena, ma con una partita in meno. Sono sei i punti di ritardo da Milano sesta e soli due da Padova nona. Sportface vi terrà aggiornati dal primo all’ultimo pallone della sfida tra Perugia e Cisterna.

IL PROGRAMMA DI GIORNATA: ECCO TUTTI I MATCH

LE SQUADRE QUALIFICATE ALLA COPPIA ITALIA

COPPA ITALIA: CALENDARIO, TABELLONE E TV QUARTI

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SUPERLEGA 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5