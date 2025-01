La Dakar 2025 – edizione numero 47 – è nel pieno della tappa Marathon, con partenza e arrivo a Bisha. I piloti sono chiamati a percorrere in quarantotto ore quasi mille chilometri cronometrati. Yazeed Al-Rajhi, saudita al volante della Toyota Overdrive Racing, ha avuto la meglio nella prima frazione, che si è conclusa alle 17:00 di domenica 5 gennaio. Al-Rajhi ha concluso la prova odierna in 6h57’03”, mettendosi davanti a tutti. Alle sue spalle c’è la Dacia di Nasser Al Attiyah, con un ritardo di 1’19. La terza posizione è poi occupata da Mattias Ekstrom, che ha un ritardo di quasi 9′ sul primo classificato. Al termine della frazione odierna, i piloti hanno raggiunto il bivacco più vicino (sei totali), pronti a ripartire domani per la seconda parte della Marathon.

Tra le moto, l’australiano Daniel Sanders continua a dominare la classifica. Lo scudiero della Ktm è arrivato all’ultimo intertempo del primo giorno della quarantotto ore con il crono di 7h30’14. In classifica generale seguono Ricky Brabec, pilota della Honda, e Ross Branch su Hero. Il percorso delle moto era differenziato rispetto a quello delle auto, con la categoria che dovrà percorrere un totale di 609 chilometri.

Giornata da incubo per Sainz

Giornata da dimenticare per Carlos Sainz Jr che, insieme al copilota Lucas Cruz, ha dovuto affrontare un ribaltamento che ha danneggiato pesantemente la Ford Raptor T1+ . Lo spagnolo ha perso un totale di 59′, dovendo fermarsi ben sette volte dopo l’incidente. In precedenza, la vettura era rimasta bloccata tra le dune per quasi dieci minuti. Il team crede che la macchina sia in buone condizioni e non ci dovrebbero essere problemi strutturali. Sainz e Cruz sono dunque attesi in gara domani. Problemi anche per Sebastien Loeb, fermo al chilometro 414 per un problema di elettronica.

DAKAR 2025 AUTO – CLASSIFICA 1/2 MARATHON

1. Yazeed Al-Rajhi Overdrive Racing Hilux T1+ Evo 11h45m24s

2. Nasser Al-Attiyah Dacia Sandrider +1m19s

3. Henk Lategan Toyota Gazoo Racing Hilux T1+ Evo +2m12s

4. Mattias Ekstrom Ford M-Sport Raptor T1+ +3m44s

5. Guy Botterill Toyota Gazoo Racing Hilux T1+ Evo +8m07s

6. Toby Price Overdrive Racing Hilux T1+ Evo +9m05s

7. Nani Roma Ford M-Sport Raptor T1+ +14m29s

8. Guillaume de Mevius Mini MINI JCW Rally 3.0i +17m40s

9. Giniel de Villiers Toyota Gazoo Racing Hilux T1+ Evo +17m45s

10. Brian Baragwanath Century Racing R7 +20m45s

DAKAR 2025 – IL PROGRAMMA

Prologo – 3/01/2025 BISHA => BISHA 79 km totali | 29 km cronometrati

Stage 1 – 4/01/2025 BISHA => BISHA 500 km | 412 km

Stage 2 (48H) 5-6/01/2025 BISHA => BISHA 1057 km | 965 km

Stage 3 – 7/01/2025 BISHA => AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Stage 4 – 8/01/2025 AL HENAKIYAH => ALULA 588 km | 415 km

Stage 5 – 9/01/2025 ALULA => HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10/01/2025 HAIL

Stage 6 – 11/01/2025 HAIL => AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Stage 7 – 12/01/2025 AL DUWADIMI => AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Stage 8 -13/01/2025 AL DUWADIMI => RIYADH 733 km | 487 km

Stage 9 – 14/01/2025 RIYADH => HARADH 589 km | 357 km

Stage 10 – 15/01/2025 HARADH => SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Stage 11 – 16/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Stage 12 – 17/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 205 km | 134 km

DOVE VEDERE LA DAKAR 2025