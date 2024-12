La diretta testuale live di Conegliano-Vallefoglia, partita dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa Serie A1 2025 di volley femminile. Tocca alla sfida tra la prima e l’ottava forza del girone di andata chiudere questa prima fase della Coppa Italia, che mette in palio il primo trofeo del nuovo anno. La corazzata veneta di Daniele Santarelli scende sul campo di casa per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico un 2024 in cui ha conquistato tutti i trofei: Coppa Italia, Scudetto, Champions League e il Mondiale per Club pochi giorni fa. Wolosz e compagne, ancora imbattute in stagione, vogliono vincere ancora per rimanere in corsa per un altro titolo.

Sono chiamate all’impresa le ragazze di coach Andrea Pistola, che vanno a caccia di una grande prestazione nella difficilissima trasferta nella tana delle pantere. La formazione marchigiana ha alle spalle tanti tie-break e sa stringere i denti, ma bisogna evitare errori per provare a mettere in difficoltà le trevigiane. Si preannuncia grande spettacolo: chi la spunterà e si aggiudicherà il biglietto per le Final Four di Bologna? L’appuntamento è per le ore 19.00 di lunedì 30 dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia della Coppa Italia A1 di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

CONEGLIANO – VALLEFOGLIA (inizia alle 19.00)