Annika Sieff ha ottenuto la qualificazione per la prima delle due gare del Two Nights Tour, torneo in scena tra tra Garmisch Partenkirchen e Oberstdorf, in Germania. La fiemmese ha ottenuto 96.5 punti, entrando tra le trenta migliori atlete che domani, a partire dalle 16:20, si sfideranno nel primo turno di salti. La tedesca Selina Freitag ha conquistato la testa della classifica con 137.8 punti, seguita la norvegese Erin Maria Kvandal con 136.7 e la slovena Nika Prevc con 135.8. Nulla da fare invece per Lara Malsiner (87,7), Jessica Malsiner (68,6) e Martina Ambrosi, squalificata.

Two Nights Tour – il programma

Le sciatrici che hanno passato il turno di qualificazioni verranno divise in quindici coppie, con la prima contro la trentesima, la seconda contro la ventinovesima e via andando. Dalla prova del 31 dicembre usciranno vincitrici 15 atleti, a cui verranno aggiunte cinque lucky losers. La top-20 si impegnerà nel secondo round di salto, che vedrà il punteggio essere sommato a quello del round precendente. La stessa procedura verrà svolta anche a Oberstdorf il primo gennaio. Il risultato finale dato dai quattro round decreterà la vincitrice del Two Nights Tour.

Martedì 31 dicembre

16.20, Salto con gli sci – Coppa del Mondo F, Garmisch (GER): Individuale HS142 (Gara)

Mercoledì 1° gennaio

14.45, Salto con gli sci – Coppa del Mondo F, Oberstdorf (GER): Individuale HS137 (Qualificazione)

16.15, Salto con gli sci – Coppa del Mondo F, Oberstdorf (GER): Individuale HS137 (Gara)

Two Nights Tour – Le qualificate

FREITAG Selina

KVANDAL Eirin Maria

PREVC Nika

SCHMID Katharina

SEIFRIEDSBERGER Jacqueline

KLINEC Ema

EDER Lisa

PINKELNIG Eva

REISCH Agnes

STROEM Anna Odine

BJOERSETH Thea Minyan

TAKANASHI Sara

MARUYAMA Nozomi

SEYFARTH Juliane

MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve

STRATE Abigail

LOUTITT Alexandria

ITO Yuki

SETO Yuka

KYKKAENEN Julia

ICHINOHE Kurumi

TRAASERUD Heidi Dyhre

MUEHLBACHER Julia

PAGNIER Josephine

INDRACKOVA Anezka

RAUTIONAHO Jenny

HOLZ Alvine

KRAMER Marita

SIEFF Annika

LIU Qi

BODLAJ Taja

TORAZZA Emely

KOSNJEK Ajda

ZHOU Shiyu

INDRACKOVA Karolina

ERZAR Tina

BELSHAW Annika

WADSAK Meghann

MALSINER Lara

MAURER Nicole

KAPUSTIKOVA Kira Maria

JENCOVA Veronika

KOMAR Katra

ULRICHOVA Klara

KUEBLER Pia Lilian

JONES Paige

HOLLANDT Anna

CHERVET Emma

SCHARFENBERG Anna-Fay

PAN Yutong

MACUGA Samantha

WANG Liangyao

KREIBICH Julina

MALSINER Jessica

JOHNSON Josie

BOEHME Lia

HARALAMBIE Daniela

DUSCHEK Kim Amy

PENG Qingyue

AMBROSI Martina