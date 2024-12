Sta per terminare l’attesa per la Coppa Italia Frecciarossa Serie A1 2025 di volley femminile: tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre vanno in scena i quarti di finale. Si tratta del primo turno della competizione, giunta alla sua 47esima edizione, che assegnerà il primo trofeo del nuovo anno. Partecipano, infatti, solamente le migliori otto squadre al termine del girone di andata della regular season, che si è concluso il 15 dicembre 2024. Gli accoppiamenti sono definiti proprio in base ai piazzamenti del girone di andata: la prima sfida l’ottava, la seconda incontra la settima, la terza se la vede con la sesta e la quarta affronta la quinta.

I quarti di finale si giocano in gara unica sul campo della migliore in classifica al 29 dicembre 2024, ossia in base alla graduatoria aggiornata al giorno in cui si apre la Coppa Italia. La classifica è effettivamente cambiata dopo le prime due giornate di ritorno, ma rispetto al girone di andata non cambia la migliore classificata di ciascun quarto. Il fattore campo potrà favorire la squadra di casa, ma in gara secca tutto può succedere. Non importa il punteggio, basta vincere: il successo regala il biglietto per la Final Four, in programma a Casalecchio di Reno (Bologna) nel fine settimana del 8 e 9 febbraio. Scopriamo, di seguito, tutte le otto squadre partecipanti e le sfide dei quarti di finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile.

PRONOSTICI NON TROPPO SCONTATI

Le prime a scendere in campo sono Savino Del Bene Scandicci e Bergamo. Le toscane di Marco Gaspari, seconde in classifica, vogliono festeggiare il passaggio del turno davanti al proprio pubblico, ma non devono sottovalutare le rossoblù. La squadra di Carlo Parisi è cresciuta molto nelle ultime uscite ed è ora quinta. Le bergamasche vogliono quindi provare a ribaltare il pronostico come fecero due anni fa, quando ai quarti sconfissero al tie-break proprio Scandicci, conquistando a sorpresa la Final Four.

La classifica attuale può far pensare ad una sfida poco equilibrata tra Igor Gorgonzola Novara ed Eurotek Uyba Busto Arsizio, arrivate alla Coppa Italia da quarta e quinta del girone di andata. La sconfitta interna contro Bergamo nell’ultimo turno di campionato ha interrotto la serie positiva delle farfalle, ma questo non deve far dubitare della qualità della squadra, che è ora settima in classifica. Coach Enrico Barbolini, arrivato in panchina a stagione in corso, ha ridato fiducia alle bustocche, che ora vogliono sognare in grande. Devono quindi prestare attenzione le zanzare di Lorenzo Bernardi, ora terze in classifica con tre sole sconfitte fin qui.

Si preannuncia grande battaglia poi tra Numia Vero Volley Milano e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La squadra di Stefano Lavarini, fresco bronzo mondiale e finalista delle ultime due edizioni di Coppa Italia, va a caccia di un successo sul campo di casa per rimanere in corsa per un altro trofeo. Orro e compagne, ora quarte in regular season, non devono però sottovalutare le piemontesi di Giulio Bregoli. Tre anni fa, infatti, le collinari espugnarono Monza eliminando le avversarie ai quarti di finale di Coppa. Curiosamente, in quell’occasione due giocatrici vestivano maglie invertite: Helena Cazaute con Chieri e Katerina Zakchaiou con l’allora Monza.

CONEGLIANO FAVORITISSIMA

Una partita in cui sembra veramente improbabile uno stravolgimento di pronostico è quella che chiuderà questi quarti, tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Le marchigiane di Andrea Pistola giocano per la prima volta nella storia la Coppa Italia e arrivano al PalaVerde senza nulla da perdere, ma servirà una prestazione stellare per mettere in difficoltà le trevigiane. Le pantere di Daniele Santarelli, ancora imbattute in stagione, hanno già conquistato Supercoppa e Mondiale per Club ed ora vanno a caccia dell’ennesimo successo.

QUARTI DI FINALE: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Tutte le partite dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025 di volley femminile saranno trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Fivb (la Federazione internazionale), a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, noi di Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali aggiornate in tempo reale, cronache e risultati per non perdersi davvero alcuna emozione. Ecco il programma dettagliato dei quarti di finale, con date e orari.

DOMENICA 29 DICEMBRE

16.00 Savino Del Bene Scandicci vs Bergamo – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Vero Volley Milano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Igor Gorgonzola Novara vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta volleyballworld.tv

LUNEDI’ 30 DICEMBRE

19.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Diretta volleyballworld.tv