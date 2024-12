A distanza di trent’anni esatti dall’ultima volta, il Como torna a vincere contro il Lecce, avversaria contro la quale un successo non si verificava da cinque precedenti consecutivi, e lo sorpassa in classifica, mettendo un mattoncino importante in chiave salvezza al termine della sfida della diciottesima giornata di Serie A. Del resto, due vittorie consecutive in casa per chi veste il Blu Reale non si vedevano al Sinigaglia in Serie A dal lontanissimo 1988, e ironia della sorte il secondo di quei due trionfi fu proprio contro il Lecce. In Serie A, va detto, si conferma un trend molto chiaro: i salentini non avevano mai vinto contro i lariani, con tre successi e un pari, si mantiene dunque un’imbattibilità importante che in casa invece per i lombardi contro i giallorossi dura ormai da dodici partite, con dieci successi contando quello di oggi e due pareggi.

Con questa vittoria, vitale per la classifica, il Como smette di essere la squadra che nelle ultime undici partite di campionato, ovvero da inizio ottobre, ha guadagnato meno punti in Serie A, solo sette al pari del Monza. Adesso sono 18 i punti in 18 partite per i lariani, mentre il Lecce resta fermo a 16 e dunque tra le due è la squadra di casa a festeggiare con più convinzione l’arrivo del 2025. Anche perché, i giallorossi hanno perso 20 partite nell’anno solare, eguagliando il record negativo storico già raggiunto nel 2005 e nel 2011.

LA CRONACA DI COMO-LECCE

In un primo tempo sostanzialmente equilibrato tra due formazioni in salute nelle ultimissime settimane e al momento fuori dalla zona retrocessione, è comunque la squadra padrona di casa a sfiorare il gol a più riprese, sfruttando le numerose assenze difensive degli ospiti, in estrema emergenza. Lo fa a inizio partita, quando Cutrone colpisce la traversa, in quello che è il ventiquattresimo tiro consecutivo per lui senza che questo si converta in una rete, poi nel finale del primo tempo ecco il calcio di rigore concesso dall’arbitro Piccinini per un intervento alla disperata di Baschirotto sullo stesso Cutrone. Dal dischetto va Nico Paz, ma il suo talento per una volta viene offuscato dalla grandissima parata di Falcone con la gamba.

Si resta dunque sullo 0-0 fino all’intervallo, ma a inizio secondo tempo arriva il vantaggio dei lariani, con il riscatto di Nico Paz e stavolta il portiere salentino in difficoltà e un po’ goffo sul tiro da biliardo dell’argentino. Passano pochi minuti e ci sarebbe anche spazio per il raddoppio della squadra di Fabregas, ma Fadera è in fuorigioco e influisce attivamente prima del tiro di Cutrone, che rimanda ancora l’appuntamento col gol, seppur di poco. A quel punto, l’ultima mezzora è di reazione dei ragazzi di Giampaolo, che provano in tutti i modi a sistemare il risultato, ma a dieci dal termine ecco il ritorno del bomber, che mima l’orologio chiedendo di fatto scusa per i tre mesi abbondanti a secco, e fa scendere il sipario su una vittoria meritata per il Como contro un Lecce che ha fatto un passo indietro sotto l’aspetto della personalità.

LE PAGELLE DI COMO-LECCE

IL MIGLIORE – Patrick Cutrone, voto 7.5. Ha l’argento vivo addosso. Si procura il rigore poi sbagliato da Nico Paz, colpisce una traversa, segna ma gli viene annullato per il fuorigioco di Fadera. Poi, trova finalmente il gol che mancava da tre mesi e merita la palma del migliore in campo.

IL PEGGIORE – Federico Baschirotto, voto 5. Quanta fatica oggi per il roccioso difensore dei salentini. Va in crisi su Cutrone e commette un rigore ingenuo, per il resto la vede poco e non dà il consueto senso di tranquillità ai suoi.

L’ARBITRO – Marco Piccinini di Forlì, voto 6. Vede bene in occasione del rigore, poi sostanzialmente non c’è chissà quale gatta da pelare per il fischietto romagnolo.

IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Reina 6; Van der Brempt 6.5, Goldaniga 6, Kempf 6, Moreno 6.5 (22’st Dossena 6); Da Cunha 6.5, Engelhardt 6 (37’st Kone sv); Strefezza 6.5 (47’st Braunoder sv), Paz 7 (38’st Verdi sv), Fadera 6.5; Cutrone 7.5 (37’st Belotti sv). In panchina: Audero, Sala, Iovine, Sergi Roberto, Baselli, Gabrielloni, Mazzitelli, Barba. Allenatore: Fabregas 7.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Dorgu 6, Baschirotto 5, Jean 5.5, Gallo 6 (15’st Oudin 5.5); Coulibaly 6.5 (39’st Sansone sv), Pierret 5.5 (1’st Kaba 6), Rafia 5.5; Pierotti 5.5 (39’st Bonifazi sv), Krstovic 5.5 (15’st Rebic 6), Morente 5.5. In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Helgason, Ramadani, Burnete, McJannet, Daka, Hasa. Allenatore: Giampaolo 5.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6.

RETI: 4’st Paz, 35’st Cutrone

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Al 31’pt Falcone pare un rigore a Paz. Ammoniti: Van der Brempt, Goldaniga, Engelhardt, Coulibaly, Pierotti. Angoli: 4-4. Recupero: 2′ pt, 4′ st.

LE DICHIARAZIONI

CESC FABREGAS – “Non mi sono piaciuti gli ultimi venti minuti della partita, avremmo potuto gestire meglio il risultato, ma nel complesso sono contento di come stiamo giocando e soprattutto per questa vittoria. Dobbiamo migliorare ancora negli ultimi venticinque metri, ma i ragazzi si stanno allenando molto bene, dando tutto, questo non può che rendermi felice. La partita era stata preparata su una grande pressione, perché sappiamo che rubando il pallone sulla prima uscita palla avversaria possiamo fare male. Tuttavia, c’è ancora tanto da fare nella finalizzazione dell’azione, perché sono tante le volte in cui mettiamo i giocatori nelle condizioni di far gol senza spesso riuscirci”.

MARCO GIAMPAOLO – “Il Lecce ha fatto quello che poteva, senza risparmiarsi in impegno ed energia. Non rimprovero niente alla squadra perché si è sacrificata tanto, con qualche giocatore anche adattato in alcuni ruoli. Il Como ha tanta qualità e sa giocare a calcio, con caratteristiche diverse rispetto alle nostre. Abbiamo creato qualche chance sulle ripartenze, ma ci è mancato sicuramente qualcosa, anche in termini di lucidità in fase di possesso. Abbiamo perso tanti palloni e li abbiamo pagati con le loro controffensive, spendendo tante energie in difesa”.