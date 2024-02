LIVE – Berlino-Trento: andata quarti Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Berlino Recycling Volleys-Trentino Itas, partita valevole per i quarti di finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Fabio Soli tornano in campo nella massima competizione continentale per club dopo aver vinto la Pool B con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La compagine tedesca, reduce dai playoff, vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 21 febbraio alla Max-Schmeling-Halle di Berlino, in Germania. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Berlino-Trento della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

BERLINO – TRENTO (inizia alle 19.30)

