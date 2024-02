Roma-Feyenoord, Slot: “La squadra è cresciuta, vogliamo arrivare lontano”

Dopo il pareggio della gara di andata, il Feyenoord torna all’Olimpico per la quarta volta negli ultimi 18 mesi, dove sfiderà nuovamente la Roma nel ritorno dei play off di Europa League. “È uno stadio che in un certo senso conosciamo bene, speriamo di avere più fortuna rispetto al passato. Abbiamo lavorato su tutto, dall’impostazione alla pressione, fino alla fase di realizzazione che per noi non è un problema, visto che nelle ultime venti partite siamo sempre andati a segno. Il risultato dell’andata non lascia tranquilli, ma viste le tante assenze resta positivo. Se avremo a disposizione Wellenreuther e Timber sarà meglio, ma giocheranno solo se saranno in condizione”, queste le parole di Slot in conferenza stampa.

I precedenti non sorridono agli olandesi, che contro i giallorossi non hanno mai vinto fuori casa, ma “questa squadra è cresciuta e questo ti aiuta a gestire la pressione anche in stadi difficili come questo – ha proseguito il tecnico del Feyenoord -. Abbiamo il nostro piano di gioco e cercheremo di costruire, poi un conto è preparare la partita sulla carta e un conto è scendere in campo, ma la strada che abbiamo intrapreso è questa. La nostra è una squadra che nelle sfide importanti ha sempre trovato il gol”. Vincere, è questa l’unica opzione perché “in un certo senso siamo ‘scesi’ in questa competizione ma vogliamo arrivare il più lontano possibile”.