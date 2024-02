LIVE – Tuffi, Mondiali Doha 2024: trampolino 1m maschile preliminari e finale in DIRETTA

La diretta testuale live dei preliminari e della finale del trampolino 1m individuale maschile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, cercheranno di sorprendere contro gli avversari più quotati. Grande attesa per le medaglie: chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di sabato 3 febbraio, mentre la finale si svolgerà dalle ore 17.00 all’Hamad Aquatics Centre di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale del trampolino 1m maschile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

08:48 – L’ucraino è dietro sia a Rudiger che a Morales Mendoza.

08:46 – Non ottimo il terzo tuffo di Konovalov, che fa solo 51.00 e rischia di perdere qualche posizione.

08:40 – Termina anche la seconda serie con Marsaglia al terzo posto.

08:36 – Vola in testa il britannico Ross Haslam con 122.40.

08:35 – Molto bene Lorenzo Marsaglia. 63.00 e con 118.80 risale fino alla terza posizione.

08:32 – Konovalov va in testa. Dopo il 55.90 iniziale il suo secondo tuffo vale 65.10 per un totale di 121.00

08:25 – Per ora Sebastian Morales sta facendo gara a parte. 116.10 dopo i primi due tuffi. Il più vicino è Petersen a 107.25.

08:19 – Si conclude la prima serie dei 22 atleti che gareggiano in questa prima parte di gara. Marsaglia è 8°.

08:16 – 55.80 il punteggio di Marsaglia. Settima posizione per lui.

08:15 – La gara di Marsaglia inizia con un doppio e mezzo ritornato raggruppato.

08:12 – Sopra i 60 anch lo svedese Petersen (60.45) e il tedesco Rudiger (63.55)

08:05 – Il colombiano Morales Mendoza fa subito la differenza: inizia la sua prestazione con un 65.10

08:03 – Inizia la gara! Il coreano Yi subito sopra i 50 punti.

08:00 – Tanti gli atleti in gara, ben 45. Si partirà con il coreano Yi. Marsaglia il 19° a tuffarsi, dovrebbe essere protagonista della prima parte di gara. Tocci il 24°, invece, dovrebbe essere nella seconda tranche di atleti dalle 09:45 in poi.

07:50 – Buongiorno, amici di Sportface. Dopo una prima giornata per certi versi deludente, si torna nella piscina dei tuffi della capitale qatariota! Si parte con il trampolino dal metro, con Tocci e Marsaglia a caccia della finale.